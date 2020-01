Soltau – Mittels eines bislang unbekannten Stoffes sprengten Unbekannte am Montag, gegen 2.25 Uhr, den Fahrkartenautomaten am Soltauer Bahnhof auf und entwendeten daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05191/93800 zu melden.