Autoaufbrecher festgenommen

Soltau - Polizeibeamte nahmen am frühen Mittwochmorgen in Soltau, An der Weide, zwei Autoaufbrecher fest. Dabei wurde ein Beamter verletzt.

Gegen 4 Uhr rief ein Anwohner die Polizei an. Er meldete zwei Personen mit Taschenlampen an Fahrzeugen. Sofort fuhren die Beamten zum genannten Ort und nahmen einen der Täter nach einer kurzen Verfolgung sofort fest. Der zweite Mann hielt sich verborgen und wurde nach einem Zeugenhinweis und der Fahndung unter Einsatz eines Polizeihubschraubers um 6.16 Uhr an der Lüneburger Straße festgenommen. Die Täter sind 29 und 37 Jahre alt. Ihr Fahrzeug stand in Tatortnähe – inklusive des bis dahin aus den Firmenfahrzeugen gestohlenen Werkzeugs.

Der später festgenommene Täter setzte sich zur Wehr, versuchte, die Polizeibeamten anzuspucken und trat um sich. Dabei verletzte er einen Beamten so stark, dass dieser für mehrere Tage ausfällt. Der zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.