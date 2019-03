Auto touchiert Lkw

Soltau – Ein an einer Ampel in der Walsroder Straße haltender Lkw-Fahrer wurde am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass kurz zuvor sein Lkw beschädigt worden war. Demnach habe ein aus der Gartenstraße in die Walsroder Straße einfahrendes Auto den Lkw an der hinteren rechten Seite touchiert und seine Fahrt fortgesetzt. Der Lkw-Fahrer hatte den Vorfall nicht bemerkt, stellte nach diesem Hinweis jedoch einen Schaden an der hinteren Beleuchtungseinrichtung fest. Die Polizei bittet in ihrer Mitteilung den Hinweisgeber und mögliche weitere Zeugen, sich unter Telefon 05191/93800 zu melden.