Auto und Schmuck beschlagnahmt

Heidekreis – Das Projekt „Räderwerk“ kontrollierte am Donnerstagabend mit rund 170 Einsatzkräften unangekündigt gastronomische Betriebe in sieben Städten des Heidekreises. Nicht einmal eine Woche ist vergangen, seit das Projekt unter anderem Friseure, Hotels und Kraftfahrzeug-Händler unter die Lupe nahm.

Gegen 20 Uhr wurden Vertreter von Polizei, Zoll, Finanzbehörden und Kommunen nun in Restaurants, Shisha- und Cocktail-Bars, Grills und anderen gastronomischen Betrieben in Soltau, Schneverdingen, Bispingen, Munster, Neuenkirchen, Bad Fallingbostel und Schwarmstedt vorstellig. Wie zuletzt, ebnete die Polizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei den Weg für eine geschützte Kontrollmaßnahme. Ein kleiner Einsatzstab in Soltau koordinierte den Einsatz. Die Maßnahmen waren gegen 0.30 Uhr beendet.

Die Netzwerkpartner meldeten Verstöße gegen die Spielverordnung, den Glücksspielstaatsvertrag, Steuerverstöße und Feststellungen hinsichtlich unzulässiger Kassenführung. Bereits am Nachmittag überprüfte das „Räderwerk“ einen Autohändler in Bad Fallingbostel inklusive der Wohnanschrift und eines Firmenablegers in Visselhövede. Die Kräfte beschlagnahmten ein Auto und Schmuck. Weitere Ermittlungen durch das Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes folgen, schreibt die Polizei.

„Räderwerk“ steht für einen Zusammenschluss von Behörden und Entscheidungsträger im Heidekreis, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz eng vernetzt neben der Rockerkriminalität ebenso gegen kriminelle Familienstrukturen vorzugehen.