Acht Tage volles Programm

Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren in Neuenkirchen

+ © Leeske Die Mitarbeiter der Lagerzeitungs-Redaktion nahmen am Spiel ohne Grenzen teil und waren anschließend sichtlich erschöpft. © Leeske

In vier Dörfer haben sich die 32 Gruppen des Kreiszeltlagers der Jugendfeuerwehren aus dem Heidekreis aufgeteilt. Schließlich gilt es, den Alltag des Lagerlebens praktikabel zu organisieren und zum Beispiel die Mahlzeiten in der Schulmensa geordnet, Dorf für Dorf, einzunehmen. Immerhin sind rund 600 Personen, davon 515 Jugendliche, in Zelten untergebracht.