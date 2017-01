Soltau - Ein Trickdieb ergaunerte am Dienstag, gegen 9.30 Uhr, auf einem Apotheken-Parkplatz an der Lüneburger Straße in Soltau über 300 Euro von einem 85-Jährigen. Der dunkel gekleidete Mann fragte nach Kleingeld zum Telefonieren. Der Senior übergab die Münzen und bemerkte später, dass aus dem Scheinfach der Börse Geld fehlte. Hinweise an die Polizei, Telefon 05191/93800.