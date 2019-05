56-Jährige beraubt

Harber – Zu einem Raub kam es am Mittwoch, gegen 7.10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Hotels im Soltauer Ortsteil Harber. Opfer war eine 56-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen. Sie gab an, von zwei maskierten Tätern an der offenen Fahrertür unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden zu sein, schreibt die Polizei. Nachdem die Frau das Geld herausgegeben hatte, flüchteten die Täter in ein kleines, gegenüberliegendes Waldstück. Die Beute beträgt mehrere tausend Euro.

Beide Männer wurden als schlank, circa 185 Zentimeter groß, mit schwarzen Haaren beschrieben. Der eine trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, eine graue Regenjacke mit weißen Streifen und weiße Sportschuhe. Der andere hatte blaue Jeans, eine rote Regenjacke und weiße Sportschuhe an. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.