15-Jährigen angefahren

Soltau – Ein 15-jähriger Junge ist am Freitag, 15. November, in Soltau auf seinem Fahrrad von einem Auto angefahren worden, blieb aber unverletzt, teilt die Polizei mit.

Der Junge gab an, dass er an der Bedarfsampel bei Grünlicht die Wilhelmstraße überquert und die Mühlenstraße am rechten Rand in Richtung Schule befahren habe. Ein Wagen sei gegen 7.45 Uhr vom Parkplatz des Rathauses gekommen und in einem zu großen Bogen nach rechts in die Mühlenstraße eingebogen. Dabei sei es zum Zusammenstoß gekommen. Der Mann habe dem Teenager zugerufen, dass er auf dem Gehweg fahren müsse. Dann habe er seinen Weg fortgesetzt und sei nach rechts in die Wilhelmstraße abgebogen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, Dreitagebart, eckige Brille, schütteres kurzes Haar, dunkle, teilweise graue Haarfarbe. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Der Mann fuhr einen silbergrauen Kombi der Marke Ford, neues Modell, mit vier Türen und großem Kühlergrill, möglicherweise mit Kennzeichen aus WL.

Das Fahrrad weist Beschädigungen am Hinterreifen auf. Zeugen und der Autofahrer werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau, Telefonnummer 05191/93800, zu melden.