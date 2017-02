Unbekannter fährt 13-Jährige an und flüchtet

Schneverdingen - Ein Unbekannter hat am Montag ein Kind auf der Straße Am Markt in Schneverdingen angefahren. Anschließend flüchtete er, teilt die Polizei mit.

Die 13-Jährige war auf Inlinern unterwegs und überquerte bei Grün die Straße. Ein aus Richtung Rotenburg kommende Pkw missachtete hingegen sein Rotlicht und erfasste das Mädchen. Die 13-Jährige verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelgrauen oder schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 in Verbindung zu setzen.

