„Saubande, verfluchte“

Von: Harald Röttjer

Alle hören auf „Heini“: Lagerleiter Wussow bei einer Besprechung im Jahr 1997. © Röttjer

Zeltlager-Leiter Heinrich Wussow hat nach fast 50 Jahren Abschied vom „schönsten Nebenjob der Welt“ genommen. Er erinnerte sich an die ersten Jahre und sein persönliches Engagement, das im Laufe der Jahre stetig gewachsen war.

Erinnerte sich an 48 schöne Zeltlager-Jahre, davon 30 als Lagerleiter: Heinrich Wussow. © Röttjer

Rethem – „Für mich ist dieses Jugendzeltlager einfach eine Herzenssache und außerdem ist diese Aufgabe der schönste Nebenjob der Welt“. Mit diesen Worten umschrieb einst der Rethemer Hans-Heinrich („Heini“) Wussow sein Engagement beim Zeltlager des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV). „Jetzt ist aber Schluss mit lustig“ hatte Wussow schon in 2019 nach insgesamt 48 von 50 Jahren seinen Einsatz für die Jugend beendet, zuerst als Betreuer und später auf Positionen in der Lagerleitung; davon etwa 30 Jahre als Leiter dieses Jugendcamps.

„Es war eine insgesamt sehr schöne Zeit, die trotz so mancher negativen Erfahrungen gut in Erinnerung bleiben wird“, so der 72-jährige Rethemer, der unter anderem auch als langjähriger Vorsitzender des Kreisschützenverbandes Fallingbostel in dieser Region des Heidekreises das Schützenwesen prägte. In zeitlichem Abstand zum Jubiläumszeltlager, das von seinem Sohn Dr. Jonas Wussow als sein Nachfolger geleitet wurde, fiel sein Resümee positiv aus.

Dabei kann sein Sohn jederzeit mit der Unterstützung seines Vaters rechnen, und das auch noch möglichst lange Zeit in der Heidmarkhalle. „Er hat zwar seinen Hut genommen, dieser bleibt aber, solange er es will, für seinen Kopf reserviert“, freut sich der Junior auf die Zusammenarbeit. Das Jugendcamp ohne „Heini“ sei eigentlich undenkbar, so die Weggefährten aus dem Sport, der Politik und der Verwaltung. Dabei leisteten die vielen Mitarbeiter vor Ort einen unschätzbaren ehrenamtlichen Dienst und verzichteten auf einen Teil ihres Jahresurlaubs.

„Das Angebot zum Anfang der 1970er-Jahre interessierte mich. Ich übernahm nach der Soldatenzeit erstmals eine Gruppe mit 22 Kindern“, erinnerte sich Wussow. Hier lernte er auch seine Frau Gitta kennen. Der Tag begann mit Frühsport, dazu wurden die Kinder per Trillerpfeife geweckt, und endete am Lagerfeuer mit Gitarre und Gesang – jeden Abend. Damals gab es noch keine Brötchen, aber dafür am Sonntag Rosinensemmeln und es gab Natowurst. Bekocht wurden die Kinder von Köchen der Bundeswehr.

1990 übernahm Wussow die Lagerleitung

Die Abnahme der Sportabzeichen kam hinzu und Anfang der 1980er-Jahre nahmen über 500 Kinder in 15 Gruppen mit männlichen und weiblichen Betreuern teil. Das Camp wurde auf zwei Wochen verlängert, hinzu kam der Besuch im Safaripark mit späterem Wechsel zum Heidepark. Dem ersten Lagerleiter Pickard folgten 1984 Hermann Mackenthun und 1990 übernahm Wussow die Lagerleitung. Genutzt wurden weiterhin die Vorzüge von Bad Fallingbostel mit den in der Nähe der Heidmarkhalle gelegenen Sportstätten.

Das Showprogramm war immer ein absolutes Highlight im Zeltlager, hier ein Bild aus 1993. © Röttjer

1998 folgte der grundlegende Wechsel in der Ausrichtung vom KSV Fallingbostel zum NSSV, der im allgemeinen Lagerleben kaum spürbar war. Die Interessen der Kinder machten sich im Showprogramm bemerkbar, die sich wie die Mini-Playback-Show und die Lagerabende oder das Spiel ohne Grenzen bis heute hielten. Der sportliche Teil wurde um Schießen mit dem Lichtpunktgewehr erweitert, Frühsport mit Musik gab es für die Kinder und abends Konzerte von Spielmannszügen.

Die sinkende und stagnierende Zahl der Teilnehmer bereitete da schon einige Probleme, aber es passte irgendwie immer, erstaunlich war es aber, dass sich für das Betreuungsteam immer genügend Erwachsene fanden. Was bleibt, sind die Erinnerungen Wussows an 48 schöne Jahre, davon 30 als Lagerleiter.

Er freute sich mit den Kindern zusammen über die Besuche von erfolgreichen Sportschützen: 1997 war der Olympiasieger von 1996 im Liegendschießen, Christian Klees, zu Gast, 2001 die Weltmeisterin mit dem LG, Dunja Beilharz, und 2018 die Olympiateilnehmerin Joylin Beer aus Hannover, die mit dem Luftgewehr und Kleinkalibergewehr viele internationale und auch nationale Erfolge feierte.

23 000 Kinder und Betreuer waren im Zeltlager zu Gast

„Ihr lernt hier für das Leben“ ist noch heute Wussows Spruch und er ist stolz darauf, dass seine Erziehungsmethoden fast immer Erfolg hatten: „Viele von Euch werden mit Danke und Bitte wohl altbekannte aber selten gebrauchte Worte wieder kennenlernen“, pflegte Wussow zu sagen. Er achtete auf gutes Benehmen, beispielsweise ohne Mütze am Tisch zu sitzen und nicht mit den Füßen auf Tischen oder Stühlen rumzulümmeln. Sein beliebtester Spruch bleibt aber sein liebevolles „Saubande, verfluchte“, wenn ihn Kinder im Spaß ärgerten.

„Über die vielen Erlebnisse in der Jugendarbeit, von denen nur wenige nicht so erfreulich waren, könnte ich einen Roman von mindestens 1000 Seiten und mehr schreiben“, sagte Wussow scherzhaft in seiner Rede.

Darin aufführen würde er mit Sicherheit auch folgende Zahlen zur Statistik: In den 50 Jahren waren etwa 23 000 Kinder und Betreuer im Zeltlager zu Gast, davon schafften etwa 17 500 das Sportabzeichen, 13 Ehen wurden geschlossen sowie 445 000 Brötchen gegessen und 15 Tonnen Kartoffeln verbraucht.