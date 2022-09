Saatgut für die Wiederaufforstung in den Wäldern des Heidekreises

Bucheckern im Netz. © Thomas Boehl/Landesforsten

Im Benzer Sunder beginnt die Vorbereitung für die Ernte von Bucheckern

Walsrode/Rotenburg – Nicht jede Buche ist als Saatgutlieferant für die Forstpflanzenanzucht geeignet. Nur gut gewachsene Buchenwaldbestände durchlaufen ein gesetzlich vorgegebenes Anerkennungsverfahren, bevor ihr Saatgut gesammelt und in Baumschulen ausgesät werden darf. Ein solcher Saatgutbestand befindet sich im südlich von Walsrode gelegenen Forstort „Benzer Sunder“.

Auf einer Fläche von 6,5 Hektar Größe wächst der 130 Jahre alte, als Saatgutbestand zugelassene Buchenwald. Der Bestand zeichnet sich durch besonders schöne, gerade gewachsene Buchen von bester Qualität aus. Selbst die sonst häufig vorkommende Rotholz-Kernbildung ist hier sehr selten zu finden. Das Holz ist schneeweiß und bei Holzkäufern äußerst begehrt.

Ein Grund für diese gute Ausgangssituation liegt im Untergrund verborgen. Die Bäume wachsen auf einem sehr fruchtbaren Lehmboden mit einer guten Nähstoffversorgung. Die Wasserhaltekraft dieser Böden, gepaart mit einer sehr guten Humusform ist hoch und kann Temperaturextremen trotzen. Die Kronen, als Weiser für den Gesundheitszustand der Altbuchen, sehen selbst nach dieser langen Dürreperiode noch vital aus.

Die für die Saatguternte und Aufbereitung in den Niedersächsischen Landesforsten zuständige Forstsaatgut-Beratungsstelle (FSB) in Oerrel hat im Benzer Sunder in diesem Jahr 50 Bäume mit zur Beerntung lohnendem Samenanhang ausgesucht. Unter diesen Bäumen werden in Kürze große Netze ausgelegt um Bucheckern aufzufangen. Damit die Netze gut ausgebreitet und wieder eingeholt werden können, muss bei 20 der ausgewählten Bäume noch der Bodenbewuchs mit Hilfe eines Mulchgerätes entfernt werden, schreiben die Landesforsten. Gerd Jülke, Leiter der für den Benzer Sunder Revierförsterei Ahlden betont: „Diese Maßnahme machen wir hier nur, um das für uns so knappe und daher so wertvolle Saatgut gewinnen zu können“.

In Vollmastjahren, das sind Jahre, in denen die Buchen sehr viele Samen produzieren, sind im Kronenbereich teilweise mehr als 2 000 Bucheckern je Quadratmeter zu finden. Eine große, gut ausgebildete Krone kann so bis zu 100 Kilogramm Samen im Jahr produzieren, rechnerisch sind das bis zu fünf Tonnen Bucheckern pro Hektar.

Gerd Jülke ergänzt: „Leider macht das Klima uns einen Strich durch diese allzu optimistische Prognose. Früher fand eine Vollmast vielleicht alle drei bis sechs Jahre statt. Heute haben wir unter geänderten Klimabedingungen fast alle ein bis zwei Jahre eine sogenannte Notmast mit wesentlich geringeren Erträgen.“ Im letzten Jahr betrug die Erntemenge in diesem Bestand von 25 Bäumen gerade mal 320 Kilogramm. Auch in diesem Jahr rechnet die FSB mit ähnlich geringen Zahlen. „Trotzdem muss aufgrund der Saatgutknappheit so viel wie möglich geerntet werden, schließlich werden für die Wiederaufforstung der entwaldeten Flächen in Niedersachsen besonders viele Jungbäume passender Herkunft benötigt, so Jülke.

Für die Niedersächsischen Landesforsten ist die Bucheckern-Ausbeute ein wichtiger Baustein für die klimaangepasste Entwicklung des Waldes. Zwar sei die Buche auf den in den beiden vergangenen Jahren entstandenen Freiflächen nicht überall die vorrangige Baumart – leiden die kleinen Buchen hier doch oft unter Hitze und Frost. Doch: „Außer auf trockenen und staunassen Waldböden ist die Buche in den meisten Waldflächen zusammen mit anderen Baumarten die Grundlage für den zukünftig zu entwickelnden Mischwald“, erläutert Jülke.

Nach der Ernte wird das Saatgut gereinigt, die Qualität und Keimfähigkeit getestet, bevor es im Frühjahr an Baumschulen weitergegeben werden. Aus einem Kilogramm Bucheckern können etwa 1 000 junge Bäume entstehen.

Bucheckernernte bei Wildeshausen 2019. © Landesforsten