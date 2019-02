Zwei neue Ortsvertrauensfrauen

Elisabeth Müller und Jutta Meyer-Kranz neu im Amt

+ © Bätje Rita Oestmann (Mitte) mit den neuen Ortsvertrauensfrauen Elisabeth Müller (r.) und Jutta Meyer-Kranz (l.). © Bätje

Altenwahlingen - Rita Oestmann blickte auf der Versammlung der Rethemer Landfrauen auf eine ereignisreiche Saison 2018 zurück. Es konnte sich sehen lassen, was den Rethemer Landfrauen im vergangenen Jahr an Aktivitäten angeboten wurde. In Wort und Bild ließ auch Schriftführerin Sylvia Kopmann die wichtigsten Ereigisse im gemütlichen Teil noch einmal Revue passieren.