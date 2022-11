Weihnachtsmarkt in Rethem: Zurück zu den Wurzeln

Geschäftsfrau mit einem Faible für Weihnachtsdeko: Ina Wulff-Irmler ist Schatzmeisterin der Rethemer Werbegemeinschaft. © Privat

Ina Wulff-Irmler, Schatzmeisterin der Rethemer Werbegemeinschaft, spricht über die Adventszeit und den Weihnachtsmarkt der Allerstadt am 17. Dezember.

Rethem – Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das heißt, in Rethem und umzu freuen sich die Menschen auf das Weihnachtsgewinnspiel und den Weihnachtsmarkt. Auch Ina Wulff-Irmler, rührige Schatzmeisterin der Kaufmannschaft, mag die Adventszeit, in der es in der Allerstadt ruhig und beschaulich zugeht.

Frau Wulff-Irmler, was macht die Adventszeit in Rethem so besonders?

Ina Wulff-Irmler: Rethem ist ein kleiner Ort, in dem jeder jeden kennt. Man kommt in Kontakt und redet viel über die Weihnachtszeit, zum Beispiel darüber, wie man die Feiertage verbringt. Mein ganz persönliches Steckenpferd ist die entsprechende Dekoration. Viele Menschen beleuchten ihre Fenster, und das Licht sorgt für eine tolle Atmosphäre in der dunklen Jahreszeit. Und dann ist da selbstverständlich noch der schöne Weihnachtsmarkt als Treffpunkt.

Das Gewinnspiel hat in Rethem Tradition. Haben Sie vielleicht sogar schon einmal etwas gewonnen?

Ina Wulff-Irmler: Wenn Fremde nach Rethem kommen, staunen die häufig darüber, dass die Stadt lediglich 2 000 Einwohnerinnen und Einwohner hat, aber so viele Geschäfte vor Ort sind, die alle zusammen ein breites Sortiment anbieten. Das ist schon recht beachtlich. Das Weihnachtsgewinnspiel gehört einfach zur Adventszeit, die Leute freuen sich darauf. Ich finde es gut, dass man darüber mit den Kundinnen und Kunden ins Gespräch kommt. Und es ist sehr schön zu sehen, dass sich die Menschen auch über kleinere Gewinne, wie zum Beispiel den Rethemer Taler, sehr freuen. Und weil man sich in Rethem kennt, kennt man oft auch die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner. Das ist auch schön zu erleben. Die Mitglieder der Kaufmannschaft machen beim Gewinnspiel natürlich nicht mit. Es steht zwar nirgendwo geschrieben, dass das so sein muss, aber es wäre schon komisch, wenn jemand von uns zum Beispiel ausgerechnet den Hauptpreis gewinnen würde. Das lassen wir lieber bleiben.

Stichwort Weihnachtsmarkt: Warum findet dieser in diesem Jahr an nur einem Tag statt und worauf dürfen die Menschen sich freuen?

Ina Wulff-Irmler: Der Rethemer Weihnachtsmarkt war im Umbruch. Nach Corona brach das Orga-Team auseinander und mit dem Wegfall des Sankt-Marien-Gospeltrains fehlte plötzlich ein Kernstück. Das waren alles Punkte, die Anlass gaben, das Konzept zu überdenken. Viele Betreiber der Holzhütten hatten zudem geäußert, dass ihnen zwei Markttage schlichtweg zu viel waren. Mit einem Tag konnten sich die meisten anfreunden. Dann haben wir beschlossen, zurück zu den Wurzeln zu gehen und den Markt vom ersten auf das vierte Adventswochenende, in diesem Jahr auf den 17. Dezember, zu legen. An diesem Zeitpunkt haben wohl die meisten Menschen die Geschenke gekauft, alles Mögliche erledigt und können den Weihnachtsmarkt in Ruhe und entspannt genießen.

Sehr schön ist, dass die Kirchengemeinde, mit der die Kaufmannschaft den Weihnachtsmarkt veranstaltet, den sehr beliebten Familiengottesdienst auch auf den 17. Dezember verlegt hat, mit Kinderchor, Turmblasen und allem, was dazugehört. So können wir alle einen intensiven Tag voller Power und Motivation erleben. Ein großer Dank geht jedoch an das Orga-Team um Margret Dannemann-Jarchow, das den Markt lange Zeit hervorragend organisiert hat.

Ein kurzer Rückblick auf 2022. Wie lief das Jahr für die Kaufmannschaft. Was war gut, was eher nicht?

Ina Wulff-Irmler: 2022 war etwas positiver als das Vorjahr, aber immer noch sehr schwierig.

Man war unsicher und wusste nicht, was wegen Corona noch passieren wird. Daher hatten wir den Spargelmarkt bereits im Januar schweren Herzens abgesagt. Dafür aber war der Weinabend sehr schön und gemütlich. Die Geschäftsleute sowie die Besucherinnen und Besucher waren sehr zufrieden und das trotz des regnerischen Wetters. Da wird es im kommenden Jahr eventuell eine Wiederholung geben. Vielleicht etwas früher im Jahr, wenn es länger hell ist. Außerdem war der Laternenumzug ein Knaller. Gert Feldmann hatte 100 Ü-Eier für die Kinder gekauft und musste am Veranstaltungstag spontan noch 50 nachkaufen. Das war ein voller Erfolg.

Kann man schon sagen, was für das kommende Jahr in Rethem geplant ist?

Ina Wulff-Irmler: Man muss abwarten. Der Laternelauf soll wieder stattfinden und eben der Weinabend. Ob es einen Spargelmarkt geben wird, werden wir in zwei, drei Monaten besprechen. Jetzt wollen wir die Adventszeit genießen und uns auf Weihnachten freuen.

Gewinnspiel: Ab sofort gibt es die Klebemarken Die Werbegemeinschaft Rethem stellt in der Adventszeit ein großes Gewinnspiel mit wertvollen Preisen auf die Beine. Das Mitmachen ist ganz einfach.

Ab sofort gilt: Wer bis zum 24. Dezember in einem der teilnehmenden Geschäfte einkauft, erhält pro fünf Euro Warenwert eine Klebemarke. Diese muss auf eine Sammelkarte geklebt werden. Sind zehn Marken geklebt, ist die Karte voll, kann in einem der Geschäfte abgegeben werden und ist im Lostopf für die vier Zwischenziehungen.

Bei der ersten am Donnerstag, 24. November, winken Weihnachtslichter, abzuholen bei der Rethemer Blumendeel, auf die Gewinner. Ziehung Nummer zwei ist am 1. Dezember mit prickelnden Getränketüten vom Hol‘-ab-Getränkemarkt. Die dritte Runde steigt am 8. Dezember mit süßen Tüten der Bäckerei Pohlmann. Die vierte und letzte Zwischenziehung findet am 15. Dezember statt. Zu gewinnen gibt es 50 Gutscheine für den Imbiss Big Bull.

Sämtliche Karten, auch die, die bereits in einer der Zwischenziehungen gezogen wurden, wandern wieder in die Lostrommel für die große Hauptziehung. Zahlreiche Warengutscheinpakete warten auf glückliche Gewinner. Der erste Preis ist ein Warengutscheinpaket über 1 000 Euro. Es folgten Gutscheinpakete über 500, 250, 100 (4. und 5. Preis) und 50 Euro (6. bis 10. Preis). Von 11 bis 50 gibt es einen Rethemer Taler. In folgenden Rethemer Geschäften gibt es die begehrten Klebemarken für das Gewinnspiel der Rethemer Kaufmannschaft: Schuhhaus Cordes, Big Bull Grillimbiss, Elektro Feldmann, Hol´-ab-Getränkemarkt, Bäckerei Ledig, Raumausstattung Leverenz, Rethemer Blumendeel Müller, Bäckerei Pohlmann, Sanitär Reinecke, Optik Wolff, Wulff – Mode, Wäsche und Handarbeiten.