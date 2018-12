Bis zu 30 Zahlen weisen Wege

Böhme - In der Gemeinde Böhme sind aktuell keine Straßennamen vergeben und die Auffindbarkeit der einzelnen Wohnhäuser in den vier Orten ist für Ortsunkundige eher schwierig. Aus diesem Grunde führte die Gemeinde eine Einwohnerbefragung zur Vergabe von Straßennamen in den Orten Bierde, Böhme, Altenwahlingen und Kirchwahlingen durch.

Mit deutlicher Mehrheit wurde die flächendeckende Einführung von Straßennamen abgelehnt, da für viele Einwohner die derzeit aufgeführte Ortsbezeichnung in der Anschrift einen sehr hohen Stellenwert besitzt, informiert die Gemeindeverwaltung. In Abstimmung mit den Einwohnern seien nun für alle Streusiedlungen und Einzelhoflagen offizielle Straßennamen vergeben worden. „Hellberg“, „Neumühlen“ und die „Bierder Lust“ gehören zu Bierde, der „Wehrberg“, „Altenwahlingen Alter Bahnhof“ und die „Küsterkoppel“ mit der Blaubeerplantage zu Altenwahlingen. Für Kirchwahlingen wurde neben der bereits vergebenen Bezeichnung „Rethemer Fähre“ nun die Bezeichnung „Kirchwahlingen Am Wiehe“ für die Wohnhäuser an der Landesstraße 159 kurz vor Groß Häuslingen vergeben.

In den vier Ortslagen selbst wurden vom Gemeinderat keine neuen Straßenbezeichnungen vergeben oder Änderungen durchgeführt, um so dem mehrheitlichen Willen der Einwohner zu folgen. Hier wurden an den jeweiligen Hauptstraßen zur besseren Orientierung lediglich Straßenschilder mit den Hausnummern aufgestellt, die sich in der jeweiligen abzweigenden Straße befinden. Die Aufzählung auf diesen Schildern erfolgt in aufsteigender Reihenfolge und nicht nach der tatsächlichen Lage der Häuser in der Straße. Dies soll die Lesbarkeit der Hinweisschilder, auf denen teilweise fast 30 Hausnummern aufgeführt sind, erhöhen.

Benennung und Ausschilderung wurde nun abgeschlossen, teilt Gemeindedirektor Cort-Brün Voige mit.