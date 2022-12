Heinrich Thies und Johnny Groff bewegen Publikum in Rethem

Heinrich Thies (l.) und Johnny Groffmann ließen Worte und Musik verschmelzen und bewegten das Publikum. © Bätje

Heinrich Thies und Johnny Groffmann haben das Publikum im Burghof Rethem tief bewegt. Thies las aus seinem neuen Buch, Groffmann begleitete ihn musikalisch.

Rethem – Der Hademstorfer Heinrich Thies hat im Rethemer Burghof sein neues Buch „Alma und der Gesang der Wolken“ vorgestellt. Begleitet wurde von dem Gitarristen und Sänger Johnny Groffmann. Beide kommen gern in die Allerstadt, denn sie wurden bislang immer herzlich empfangen. Damit konnten sie auch diesmal rechnen, denn schon Tage vorher waren die Karten für ihren Auftritt vergriffen gewesen.

Die Künstler hatten einen spannenden und unterhaltsamen Abend versprochen und hielten sich daran. An Thies schätzt das Publikum vor allem seine lebendige, durch Gesten und Mimik unterstrichene Erzählweise.

Bei seinem neuen Werk handelt es sich um eine Geschichte, die in der Region spielt. Das Buch und sein Inhalt werden im Internet folgendermaßen beschrieben: 1943: In den Wirren des Krieges wächst die Bäuerin Alma über sich hinaus. Als ihr Bruder Franz eingezogen wird, führt sie den Hof allein weiter, unterstützt vom französischen Kriegsgefangenen Robert. Trotz aller Widerstände verlieben sich die beiden ineinander. Alma wird schwanger und damit im Dorf noch mehr zur Außenseiterin. Als der Krieg zuende ist, kehrt Robert nach Frankreich zurück. Alma führt ihren Hof auch allein durch die Nachkriegszeit – bis ihr Bruder heimkehrt und sie wieder in den Hintergrund drängt. Doch damit will sie sich nicht mehr abfinden.

Es ist die Geschichte einer unangepassten Frau und ihrer verbotenen Liebe – basierend auf einer Familiengeschichte des Autors. Die dargestellten Personen hat es wirklich gegeben, sie stammen aus dem Familienkreis des Autors. Die Bäuerin Alma aus Hademstorf ist die Tante des Autors.

Thies begann im Burghof locker und ungekünstelt mit der Vorgeschichte, der Historie seines Werkes. Schnell knüpfte er den Kontakt zum Publikum, dann begann er mit der Erzählung von seiner Tante Alma. Das Publikum tauchte immer weiter in die Geschichte ein, Textstellen aus dem Buch ergänzten den Vortrag.

Dazwischen erklang immer wieder die einfühlsame Musik von Johnny Groffmann, mal Gesang zu Gitarre und Keyboard, mal rein instrumentale Beiträge. Die Bandbreite reichte von Paul Simon, deutschen Volksliedern, Chopins Todesmarsch bis hin zum Choral „Großer Gott wir loben dich“, Zarah Leanders „Ich weiß es wird einmal ein Wunder geschehen“, bis bis zu einem Medley „Stille Nacht, heilige Nacht“ und der Marseillaise.

Wort und Musik verschmolzen, ergaben eine beeindruckende Synthese, deren Wirkung sich die Zuhörer nur schwerlich entziehen konnten. Das ging zum Teil unter die Haut und trug dazu bei, dass die Gäste im Rethemer Burghof an diesen Abend lange zurückdenken werden. Sie waren berührt und beeindruckt und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. bä