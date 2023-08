„Wir sind wieder bei null angekommen“

Von: Klaus Müller

Teilen

Böhmes Bürgermeister Gert Jastremski. © Bätje

Schlechte Prognosen für den Glasfaserausbau in der Gemeinde Böhme. Der Verdener Anbieter Bungalski hat dem Vorhaben eine Absage erteilt.

Böhme – Ärger macht sich breit in der Gemeinde Böhme, in Bierde, Altenwahlingen und in der Ortschaft Böhme. „Wir sind wieder bei null angekommen“, sagt Bürgermeister Gert Jastremski in einer Stellungnahme zum weiteren Glasfaserausbau in seiner Gemeinde. Dabei hatte es noch im März Hoffnung gegeben, weil die Firma Bungalski aus Verden als Glasfaser-Anbieter in den weiteren Ausbau in den drei Dörfern einsteigen wollte.

Nur die Zahl der interessierten Teilnehmer musste stimmen. Ratsherr Arnd Helberg hatte sich in Bierde von Haus zu Haus auf den Weg gemacht, kräftig geworben und laut Bungaslski genügend Bierder, 40, gefunden, die Glasfaser haben wollten. Aber nun reicht es offensichtlich doch nicht.

Bürgermeister Gert Jastremski zeigt sich enttäuscht: „Es ist uns abgesagt worden. Der Ausbau sei zu teuer bei der vorliegenden Zahl von Interessenten.“ Das Unternehmen Bungalski spreche von sehr hohen „Buddel“-Kosten, die es laut Jastremski nicht vorfinanzieren wolle. Darum gab es für die Gemeinde Böhme eine Absage aus Verden.

Trotzdem will Arnd Helberg die Flinte nicht ins Korn werfen: „Ich werde nicht aufgeben, etwas zu versuchen, wir haben da noch eine Idee“, deutet er an. Und sagt, dass Bungalskis wirtschaftliche Gedankenwelt durchaus zu verstehen sei.

Samtgemeindedirektor Björn Symank will sich noch einmal einschalten, um den Bürgern zu helfen, weist aber auf neue Schwierigkeiten hin, die der 1. Kreisrat Oliver Schulze gegenüber unserer Zeitung bestätigt. „Ja, das Land will sich aus dem Breitband-Ausbau zurückziehen. Es trägt bisher 25 Prozent der entstehenden Kosten.“ Und dieser Zuschuss soll nach jüngsten Informationen des Landkreises gestrichen werden. „Ich verstehe das nicht“, sagt Schulze zu dieser Ankündigung. Ob es überhaupt noch dazu komme, in Bereichen der „Grauen Flecken“ eine zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen, wie im Niedersächsischen Gigapakt vorgesehen, sei unklar.

Am Ende des Tages gibt es etwas Hoffnung und die Bitte um Verständnis für das Verdener Unternehmen, „mit dem wir schon seit Jahren sehr gut zusammenarbeiten“, sagt Samtgemeindebürgermeister Björn Symank nach einem Gespräch mit Bungalski. Verständnis für die Entscheidung gegen den Ausbau in Bierde und gegen eine Privatinitiative Helbergs. „Die Kosten, die die Anlieger selbst tragen müssten, sind aus unserer Sicht zurzeit ohne Förderung unrealistisch.“ Symank versichert, Bungalski werde alle vertraglich zugesagten Anschlüsse in Häuslingen, aber auch Frankenfeld, Altenwahlingen, Böhme und Bierde herstellen. Hier handelt es sich zum Teil um einzelne Gebäude. Einige Anschlüsse, beispielsweise zum Feuerwehrhaus in Altenwahlingen, werden auf jeden Fall verlegt.

Laut Häuslingens Bürgermeister Cort-Brün Voige wird es in seinem Ort weitergehen. Und vielleicht darf Bierde noch ein wenig hoffen, dann, wenn sich die Politik in Niedersachsen doch wieder für Förderprogramme entscheiden sollte.