„Wir sind besorgt, aber gut vorbereitet“

Rethem - Von Reike Raczkowski. Besorgt seien sie schon, berichtet Nadine Rose-Hesse. Aber auch gut vorbereitet. „Sogar auf den schlimmsten Fall“, sagt die Pflegedienstleiterin der Sozialstation Aller-Leine-Tal. „Wenn wir natürlich auch hoffen, dass der nicht eintritt.“ Die Mitarbeiter, insbesondere die Pflegekräfte, die die Klienten natürlich auch während der Corona-Pandemie zu Hause besuchen, stünden im Moment vor ganz besonderen Herausforderungen. Logistisch, psychisch, körperlich.

Es sei eine „ernste Lage“, gibt Rose-Hesse zu. Aber mittlerweile habe man sich fast daran gewöhnt. Vor einigen Wochen sei es in der Sozialstation, die wie mehrere Tagespflegen und Kindergärten zum Paritätischen Verein Heidekreis gehört, richtig rund gegangen. Die Einrichtungen hätten natürlich längst geschlossen, doch die Sozialstationen müssen den Betrieb aufrecht erhalten. „Wir haben einen Krisenstab eingerichtet, einen kompletten Pandemieplan erstellt. Da standen wir vor großen Herausforderungen.“ Einzelne Arbeitsplätze der Verwaltung wurden, soweit möglich, ins Home Office verlegt. Sie hätten einen Plan erarbeitet, der sicherstellt, dass sich die Pflegekräfte möglichst wenig begegnen. „Dienstbesprechungen, Übergaben, das alles läuft jetzt digital ab“, berichtet Rose-Hesse. Das sei ungewohnt, aber notwendig. Und alle hielten sich klaglos an die Regeln. „Den Pflegekräften ist bewusst, dass es darum gehen muss, das Risiko zu minimieren.“

Die Sorge der Pflegekräfte, sie könnten womöglich die Senioren mit dem Coronavirus anstecken, sei einerseits groß. „Und das belastet sie schon, denn sie hängen natürlich an den Klienten, die sie zum Teil schon eine lange Zeit pflegen.“ Andererseits seien die Hygiene- und Schutzmaßnahmen massiv hochgefahren worden.

So sei zum Beispiel Mundschutz bereits seit Wochen Pflicht. Das sei durchaus eine Belastung. „Wenn man körperlich anstrengende Tätigkeiten auszuführen hat, ist das nicht ohne“, weiß Rose-Hesse. „Duschen ist zum Beispiel schwierig“, erzählt Katarzyna Lang. Die examinierte Altenpflegerin arbeitet schon seit 16 Jahren für die Sozialstation und kümmert sich vor allem um Senioren in Rethem. „Wenn die Brille beschlägt, man nicht gut Luft bekommt, und den Mundschutz nicht abnehmen darf, das ist schon schwierig.“ Aber sie wisse, wie wichtig diese Regeln jetzt sind. „Ich denke dann einfach an etwas Schönes und nach ein paar Minuten geht es wieder.“

Bei den Senioren sei Corona absolut ein Thema, berichtet Katarzyna Lang. „Man redet kaum mehr über etwas anderes.“ Manche hätten große Angst, sich anzustecken, andere weniger. „Die meisten sind auf jeden Fall gut informiert. Sie halten Abstand, auch die Angehörigen. Manche tragen bereits von sich aus Mundschutz.“ Anfangs habe sie große Sorge gehabt, sie könne Klienten anstecken. „Aber ich sage mir jetzt: Ich halte mich strikt an die Regeln, ich passe sehr gut auf. Und mehr kann ich nicht tun. Man muss sein Leben ja irgendwie weiterleben.“

Rose-Hesse ist froh, dass die Mitarbeiter so gut mitziehen. „Bei uns im Gesundheitswesen weiß man natürlich ohnehin, wie wichtig Hygiene ist. Der Sachverstand ist da groß.“ Alle neuen Maßnahmen würden ohne Murren umgesetzt. Man arbeite eng mit dem Landkreis zusammen, mit Gesundheitsamt, Katastrophenschutz und Heimaufsicht, um immer auf dem Laufenden zu sein.

Was das Thema Schutzausrüstung angeht, sagt Rose-Hesse: „Wir haben bereits vor Wochen versucht, unsere Bestände aufzustocken. FFP2-Masken waren schon zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht zu bekommen.“ Jetzt habe sich die Lage entspannt, weil der Katastrophenschutz des Landkreises die Sozialstation beliefert habe. Nun gebe es für jede Pflegekraft einen sogenannten Vollschutz, der FFP2-Maske, Schutzkittel und -brille beinhaltet. Diese Ausrüstung sei vor allem für die Versorgung von Corona-Verdachtsfällen vorgesehen. „Als wir das Paket mit der Ausrüstung erhalten haben, war das ein wenig wie Weihnachten“, sagt Rose-Hesse. „Komisch, über was man sich in der heutigen Zeit so freuen kann.“

Bisher gebe es im Klientenkreis noch keinen Corona-Fall. „Aber irgendwann wird das wohl kommen“, sagt Rose-Hesse. „Wir sind zwar vorbereitet, aber unser gutes System kann natürlich schnell ins Wanken geraten, wenn sich ein Mitarbeiter ansteckt.“ Es gebe bereits Pläne, wie im Notfall die Angebote heruntergefahren werden. „Es gibt natürlich Behandlungen, die wir weiter fortführen müssen.“ Andere, die nicht lebensnotwendig seien, könnte man im Fall der Fälle reduzieren. wie zum Beispiel hauswirtschaftliche Hilfen. „Da haben einige Senioren schon von sich aus abgesagt.“

Weil auch die Tagespflegeeinrichtung in Schwarmstedt schließen musste, bietet die dortige Leitung Christiane Schröder derzeit einen telefonischen Betreuungsdienst an, bei dem sich die Senioren melden können. „Uns war sofort klar, dass wir trotz Schließung mit unseren Tagespflegegästen in Kontakt bleiben wollen“, so Schröder. Die Situation sei für viele der Senioren belastend, und durch das Kontaktverbot fehlten wertvolle Begegnungen mit anderen Menschen. Schröder würde schon mal die Initiative ergreifen und die Senioren anrufen, um sich nach ihrem Wohl zu erkundigen. „Sie sollen wissen, dass wir sie nicht alleine lassen.“ So habe das Team den Senioren zum Beispiel auch Osternester vor die Tür gestellt. „Die haben sich so gefreut.“ Alle sehnten sich nach der Gemeinschaft. „Auch für die Angehörigen ist das jetzt natürlich nicht so einfach“, so Schröder, die sagt, die Tagespflege und ihre Gäste seien für alle Beteiligten eine Art „Zweitfamilie“.

Rose-Hesse macht sich im Moment Sorgen um jene Senioren, die ganz alleine leben. Auch die Pflegekräfte riefen derzeit ihre Klienten an, die sie im Moment nicht sehen. Sie fragen, ob Unterstützung benötigt wird. „Wir halten den Kontakt“, so Rose-Hesse. „Der alleinlebende alte Mensch leidet am Meisten. Er hat kein Internet, die letzten Treffen wie das Kartenspiel oder Kaffeekränzchen sind abgesagt, es gibt ganz wenig Kommunikation.“

Sie weiß, dass es viele einsame Senioren gibt, die nicht zum Klientenkreis der Sozialstation gehören. Sie appelliert deshalb an den Leser: „Es ist wichtig, dass man jetzt mal nach seinen älteren Nachbarn schaut. Vielleicht sollte man wirklich einfach mal klingeln und seine Unterstützung anbieten.“