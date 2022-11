„Wir brauchen mehr Bauland in Rethem“

Von: Klaus Müller

Für das neue Baugebiet „Klotzeburg“ an der gleichnamigen Straße soll zunächst ein rechtsgültiger Bebauungssplan erstellt werden. Die Träger öffentlicher Belange und die Bürger werden noch gehört. © Müller

Stadtdirektor Björn Symank äußert sich zum Baugebiet „Klotzeburg“. In der Bevölkerung gibt es Kritik an der vorgesehenen Erschließung.

Rethem – Es ist ein viel diskutiertes, aber zukunftsorientiertes Projekt, das die Rethemer mit dem neuen Baugebiet „An der Klotzeburg“ mitten in der Stadt planen. Stadtdirektor Björn Symank hatte sich in den vergangenen beiden Ratssitzungen erfolgreich dafür eingesetzt, einen größeren Teil der idyllischen Grünfläche vor einer Bebauung zu retten und damit mehr Natur zwischen Wohngebiet und Alpe stehen zu lassen (wir berichteten). Ironischerweise war es ausgerechnet dieses Vorgehen, das das bereits im September 2019 beschlossene Vorhaben „Wohngebiet an der Klotzeburg“ wieder in die öffentliche Wahrnehmung brachte und einen Bürger dazu veranlasste, in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses von den politischen Fraktionen eine Stellungnahme einzufordern.

In einem Gespräch mit der Verdener Aller-Zeitung sagte Björn Symank, dass es immer wieder die selben Themen seien, die von Bürgern angesprochen würden: „Manche bringen ökologische Bedenken vor oder stellen in Frage, ob wir das Baugebiet überhaupt brauchen.“

Gerade der jüngste Beschluss, weitere Grünflächen zu bewahren und die Bebauung zu reduzieren, zeige jedoch, wie ernst es Rat und Verwaltung mit einem gesunden Miteinander von Natur und Bürgern meinen. Auch an der Notwendigkeit weiterer Bauplätze hat Symank keinen Zweifel: „Neben vielen Bauanfragen aus dem privaten Bereich entstehen in Rethem derzeit über 100 Arbeitsplätze. Darüber hinaus haben über die Hälfte der Betriebe in der Samtgemeinde Interesse an weiteren Einstellungen signalisiert.“ Wenn auch nur ein Teil der Arbeitnehmer in Rethem wohnen wolle, so Symank, seien die derzeit etwa 50 bis 60 samtgemeindeweit entstehenden Bauplätze schnell verplant.

Das dritte Thema, das laut Symank häufig angesprochen werde, seien die zu erwartenden Straßenausbaubeiträge. So kam auch die Diskussion im Bauausschuss schnell auf diesen Punkt. Ob man die Klotzeburg nicht direkt von der Bundesstraße her erschließen könne, fragte ein Bürger. Ratsherr Wolfgang Leseberg (SPD) stellte klar: „Wir haben die Erschließung über die Straße An der Klotzeburg schon vor geraumer Zeit beschlossen.“ Dies bestätigte der Verwaltungschef im Gespräch. Die Sanierung der Straße sei seit 2020 als Investitionsmaßnahme im Haushalt aufgeführt. Auch im jüngsten Beschlusstext zur Neufestlegung des Planungsgebiets habe der Rat diese Erschließungsvariante explizit mit aufgenommen.

Auf einen Zeitpunkt der Straßensanierung wollte sich die Verwaltung nicht festlegen. Der aktuelle Haushalt der Stadt Rethem führe die Maßnahme für 2023 mit einem Volumen von 150 000 Euro auf. „Wir sind uns mit den Räten jedoch einig, dass eine Straßensanierung eigentlich erst Sinn macht, wenn das Wohngebiet gebaut wird“, so Symank, sonst rolle der Baustellenverkehr über eine frisch gemachte Straße. Das letzte Wort habe hier aber der Stadtrat.

Für die Kritik am Vorhaben zeigte Symank Verständnis und verwies auf den laufenden, intensiven Austausch mit Bürgern. Neben der öffentlichen Beratung in den Sitzungsläufen stünden Fraktionen und Verwaltungsleitung seit dem Frühjahr in regelmäßigen Informationsveranstaltungen Rede und Antwort. Die Möglichkeit, abseits des starren Prozederes einer Ratssitzung in zwangloser Atmosphäre Fragen zu stellen und sich mit Fraktionen und Verwaltung auszutauschen, werde regelmäßig von 20 bis 30 Bürgern pro Veranstaltung in Anspruch genommen. Das Format habe sich mittlerweile bewährt, so Symank, der sich mit den Teilnehmerzahlen und den Rückmeldungen sehr zufrieden zeigte.

Auf Nachfrage, wie es weitergehe mit der Klotzeburg, verwies Symank auf die neu startende Konzeptionsphase und die folgende Bauleitplanung, die noch reichlich Gelegenheit für eine Beteiligung der Betroffenen gebe. Ob das Baugebiet überhaupt komme, hänge letztlich von verschiedenen Aspekten und den Vorstellungen des Landkreises ab.