Der wichtigste Mann der Schule

Abschied von Hausmeister Heinz Weber nach 25 Jahren

+ Heinz Weber drehte, gefolgt von etwa 300 Schülern, eine Abschiedsrunde um die Londy-Schule. Fotos: Bätje

Rethem - „Auf was freut ihr euch am meisten in der Schule?“, hatte Schulleiterin Sandra Steinhoff-Schäfer die Abc-Schützen bei der Einschulung gefragt. Spontane Antwort: „Die große Pause.“ „Und wer ist der wichtigste Mann?“ Die Antwort war ohne zu zögern gekommen: „Der Hausmeister.“