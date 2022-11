Wenn auf dem Milchhof der Strom ausfällt

Von: Klaus Müller

Auf dem Hof Kopmann in Wohlendorf steht dem Jungbauern Simon Kopmann bei einem Stromausfall ein Notstromaggregat zur Verfügung. © Müller

Wenn auf einem Milchhof der Strom ausfällt, kann das für die Kühe und die Milch schwerwiegende folgen haben. Viele Landwirte versuchen mit der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen und der Anschaffung von Notstromaggregaten für einen Stromausfall gewappnet zu sein.

Wohlendorf – „Die Stromversorgung in Deutschland ist sicher. Es besteht kein Grund zur Panik oder dazu, diese zu verbreiten.“ Das sagt Landvolk-Geschäftsführer Henning Jensen in einem Gespräch mit unserer Zeitung. In mehreren Fernseh-Berichten war die Frage aufgetaucht, was passieren würde, wenn ein Stromausfall einen der vielen Milchvieh-Betriebe treffen würde. Müsste von Hand gemolken, die gesamte Tagesmilchmenge entsorgt werden? Wie sieht die Situation bei den heimischen Landwirten aus?

Jungbauer Simon Kopmann aus Wohlendorf führt einen der größten Betriebe im Heidekreis mit über 400 Milchkühen in einem modernen, mit aller Technik ausgestatteten Betrieb.

Mit Fotovoltaik und Biogas

Kopmann kennt das Problem. „Wir hatten im Frühjahr kurzfristig einen Stromausfall. Glücklicherweise steht uns ein Notstromaggregat zur Verfügung, das wir damals aber nicht einsetzen mussten, weil der Strom nach einer halben Stunde wiederkam.“

Aber die Zeiten ändern sich. Kopmann befürchtet, dass ein plötzlicher Stromausfall wieder auftreten kann. Er hat reagiert. „Wir investieren in einen 110-Kilowatt-Stromspeicher, der vor allem unsere 400 Milchkühe vor größeren Problemen schützen soll. Und der außerdem die Fotovoltaik-Anlage auf einem der Ställe unterstützt.“ Sie wurde auf einer Dachfläche von 1 200 Quadratmetern verbaut und leistet 300 Kilowattstunden. Ein sicheres Unternehmen.

„Stromausfälle können wir uns mit unserer großen Herde nicht leisten. Es würde bedeuten, dass wir schon einmal die Milch nicht abpumpen könnten. 12 000 Liter werden täglich in Wohlendorf erfasst, jeden zweiten Tag kommt der Tankwagen. Die Tiere würden starken Belastungen ausgesetzt sein. Aber auch die anderen technischen Anlagen liefen dann nicht – bis hin zur Wasseraufbereitung. „Das Stadtwasser gibt das bei dieser großen Herde nicht her.“

Der 35-Jährige, der den Betrieb in vierter Generation führt – Uropa war Holzschuhmacher und baute einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb daneben auf –, sucht immer wieder nach Verbesserungen. „Wir sind auf dem Markt aktiv, beliefern vor allem Molkereien, aber verkaufen unser Produkt auch selbst.“ Ausfälle könne man sich nicht leisten – schon aus Tierwohl-Gründen nicht.

Kopmann sieht am Horizont trotzdem schwarze Wolken aufziehen. „Ich befürchte, dass es aus der augenblicklichen politischen Situation heraus zu Stromausfällen kommen könnte.“ Und das wäre für niemanden gut.

Andrea Evers aus Rethem-Moor sieht diese Probleme durchaus auch. „Wir haben zwar ebenso ein Notstromaggregat, ob es für unsere 300 Milchkühe ausreicht, weiß ich nicht.“ Evers haben sich eine Fotovoltaik-Anlage auf die neue Halle setzen lassen. An einen zusätzlichen Stromspeicher denken sie ebenfalls, „aber das ist ein großer finanzieller Aufwand, den wir leisten müssten“. Man müsse ein selbstständiges Unternehmen immer wieder neu überdenken und Ideen entwickeln, um kostengünstig und gut durch die Zeit zu kommen, sagt die Bäuerin aus dem Moor. Und verbreitet durchaus – für diese Zeit nicht ganz selbstverständlich – Optimismus. mü