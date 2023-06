Weihnachtskarte über Jahre einziger Kontakt der Partnerstädte Rethem und Kolczyglowy

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Wenn es denn zu Treffen kam, verliefen sie herzlich. Bürgermeister Waclaw Kozlowski (l.) bei einem Besuch in Rethem vor acht Jahren mit seinem Amtskollegen Frank Leverenz (Mitte) und Werner Bergmann. © Fred Raczkowski/Archiv

Stadt Rethem will die Städtepartnerschaft zu Kolczyglowy beenden. Die Politik stimmte dem Vorhaben schon zu.

Rethem – Er hatte eigentlich schon ein Schreiben vorbereitet. Rethems Samtgemeindebürgermeister Björn Symank plante, dem polnischen Partner aus Kolczyglowy im Zuge des Ukraine-Krieges noch Hilfe zuzusagen. Daraus wird nun nichts mehr. „Für die Städtepartnerschaft findet sich keine Unterstützung. Die ganze Bewegung befindet sich in der Sackgasse“, so Symank. Jetzt soll ein Schlussstrich gezogen werden. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss der Stadt hat schon mal einmütig dem Ende der Partnerschaft zugestimmt. Und sollte nicht noch ein Wunder geschehen, ist die einzige Städtepartnerschaft Rethems mit dem zu erwartenden Ratsbeschluss am 20. Juni Geschichte.

Er bedauere dieses Ende sehr, sagt auf Nachfrage der Bürgermeister der Stadt Rethem, Frank Leverenz. Letztendlich habe eine Reihe von Missverständnissen zu dieser Entwicklung geführt. „In der Regel sind es natürlich die Vereine, die eine solche Partnerschaft am Leben erhalten. Insbesondere die Feuerwehr hatte sich stark engagiert. Auch die Schule beteiligte sich zunächst mit Austauschfahrten“, sagt Leverenz. Von polnischer Seite wurde ferner eine Mannschaft zum Beachvolleyball-Turnier entsandt, sie räumte regelmäßig den größten Pokal ab. Hüben wie drüben versandete die Begeisterung allerdings mit dem Rückzug der handelnden Personen. „Und dann war und ist da noch das Riesenproblem der Verständigung“, so Leverenz. „Es ist einfach nicht möglich, ohne Dolmetscher zu kommunizieren.“

Die beträchtliche Entfernung galt als ein nächster Hemmschuh für persönliche Besuche. Kolczyglowy liegt rund 50 Kilometer westlich von Danzig. „Da fährst du nicht mal eben so hin. Für die rund 750 Kilometer bist du acht Stunden unterwegs“, stellt Leverenz fest.

Hinzu kam, dass die polnischen Delegationen das, was auch Einheimischen oftmals nicht so richtig geläufig ist, die Konstruktion einer Samtgemeinde, dass ihnen diese Struktur nicht so richtig zu vermitteln war. „Wer jetzt wirklich ihr Partner ist, das hat sich ihnen nie erschlossen.“ Die Stadt Rethem nämlich, mit einer anderen Person auf dem Bürgermeistersessel als die Samtgemeinde. Der Gesprächsfluss jedenfalls versandete. Und am Ende blieben die gegenseitigen Weihnachtsgrüße aus den Rathäusern über Jahre noch die einzige Kontakte.

Ganz verabschieden wird sich die polnische 1300-Seelen-Kommune aus dem Rethemer Ortsbild allerdings nicht. Im Burghof steht weiterhin eine Miniatur-Nachbildung der Christkönigskirche aus Kolczyglowy. Liebevoll aus Streichhölzern ist sie zusammengesetzt. Das Gotteshaus hatte einst sogar Geschichte geschrieben. Der spätere Reichskanzler Otto von Bismarck führte hier seine Ehefrau Charlotta von Puttkamer vor den Traualtar. Vor rund 175 Jahren spielte sich dieses Ereignis ab.

Die letzten persönlichen Kontakte zwischen beiden Städtepartnern liegen ebenfalls gefühlte Ewigkeiten zurück. Acht Jahre her ist es, dass anlässlich des zehnjährigen Bestehens Bürgermeister Waclaw Kozlowski mit einer Delegation an die Aller gereist war. Freundlich wurden noch Gastgeschenke ausgetauscht, ehe in einer Ratssitzung die Fortsetzung der Partnerschaft durch die Unterzeichnung einer Urkunde bekräftigt wurde. Wie sich längst herausgestellt hat, ein verzweifelter und letztendlich vergeblicher Versuch, die Gemeinsamkeiten noch einmal zu beschwören. Auch in Kolczyglowy bröckelte offenbar die Freude an häufigeren Fahrten an den Rand der Lüneburger Heide. Wie sonst ist der Beschluss des dortigen Stadtrates zu verstehen, man wolle die Beziehungen nicht ausbauen.

Allerdings mangelte es nicht an Bemühungen, den gemeinsam eingeschlagenen Weg noch einmal fortzusetzen. Mehrfach gab es Anläufe, gebracht hat es wenig. „Die Partnerschaft konnte aufgrund zeitlicher Kapazitäten und fehlender Verfügbarkeit der städtischen Akteure nicht mehr belebt werden“, heißt es jetzt in der Verwaltungsvorlage für das Rethemer Stadtparlament. Personen, die sich für eine Wiederbelebung dieser Städtepartnerschaft hätten engagieren wollen oder können, konnten nicht gewonnen werden. So bestehe seither eine Städtepartnerschaft, die nicht mehr mit Leben gefüllt wird. Getragen werden könne einige derartige Partnerschaft nur aus der Bevölkerung heraus und nicht nur aus der Verwaltung, heißt es weiter.