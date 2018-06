Glissando im Burghof: Von Wehmut bis Lebensfreude

Rethem - Im Burghof kennt man sie schon, und vor der Sommerpause erfreuten sie dort am Freitagabend ihre Fans noch einmal mit einem schönen Stück handgemachter Musik: Glissando. Zeitgleich zum Konzert lief im Fernsehen das WM-Spiel Portugal gegen Spanien. Doch die Konkurrenz von Ronaldo & Co wirkte sich nur bescheiden aus.

Und so konnte Kulturkoordinatorin Gudrun Fischer-Santelmann eine große Gemeinde von Musikfreunden begrüßen. Die Gäste im Gewölbe des Burghofs erwartete wieder ein von hohem handwerklichen Können geprägter Auftritt des Quartetts um Sängerin und Akkordeonistin Mariska Nijhof.

Violinist Peter Hokema, Schlagzeuger Ralf Jackowski und Stephan Werner am Kontrabass bildeten die Formation, die ihre Zuhörer auf eine musikalische Weltreise der ganz besonderen Art mitnahm. Denn die Spezialität der vier Musiker sind Improvisationen, mit denen Folk und traditionelle Musik gekonnt und mitreißend angereichert werden. Mal begleitet der wehmütige Klang der Geige die klagende Stimme der Sängerin in einem alten Volkslied, mal lässt ein total verrückter Tango die unbändige Lust der vier Musiker am Spiel erkennen.

+ Kulturkoordinatorin Gudrun Fischer-Santelmann konnte trotz Fußball-Konkurrenz im Fernsehen viele Musikfreunde zum Konzert mit Glissando begrüßen. © Fred Raczkowski Als besonders eindrucksvoll erwies sich ein Volkslied der Sinti und Roma über den beginnenden Frühling. Szenenapplaus der begeisterten Fans gab es immer wieder bei den atemberaubenden Soli der vier Musiker.

Und manchmal wurde auch das Publikum mit einbezogen. Denn richtig spontan agieren können die vier Könner von Glissando auch: Als in der vorderen Reihe plötzlich das Smartphone eines Besuchers mit einer lustigen Klangfolge auf sich aufmerksam machte, griff Peter Hokema die Tonfolge auf und variierte das Thema in einer Improvisation der besonderen Art.

Auch Eigenkompositionen waren am Freitag wieder zu hören. Wer mag, kann die von Mariska Nijhof und Ralf Jackowski geschriebenen Stücke auf der CD „Impressies“ anhören. Insgesamt hat die Gruppe bisher drei CDs veröffentlicht. - fra