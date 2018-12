Parkplätze für die BBS

Walsrode - Im gesamten Walsroder Stadtbereich wird kräftig gebaut – auch in 2019. Bürgermeisterin Helma Spöring berichtete unter anderem über die Park + Ride-Anlage am Bahnhof. Der Landkreis Heidekreis werde hier auf einer Fläche von circa 4 700 Quadratmeter einen Parkplatz für Lehrer und Schüler der BBS Walsrode bauen.

Die Beteiligten sind optmistisch, dass es mit den Arbeiten zügig voran gehe. Der Umbau soll gemeinsam mit der P+R-Anlage erfolgen, um so insbesondere Kosten für die Baustelleneinrichtung zu sparen, hieß es in dem Gespräch. Eine genaue Absprache werde noch intern erfolgen, sagte Helma Spöring. Der Verkauf der Fläche von über zehn Hektar im A27-Park an die Firma Bauwo wurde abgewickelt. Die Baumaßnahmen haben begonnen.

Neben der Park + Ride-Anlage entstünden aktuell die Waschhalle der Viehvermarktung und zeitnah eine Lkw-Automatentankstelle. Im Gewerbegebiet Honerdingen konnten zudem weitere Verkäufe auf den Weg gebracht werden. Die Restfläche beläuft sich auf circa 17 000 Quadratmeter.

Im Tiefbaubereich seien für die Erneuerungsmaßnahme „Südlich der Quintusstraße“ und „östlich der Benzer Straße“ die Fördermittel in Höhe von circa 21 000 Euro durch die Stadt eingeworben worden. Als nächster Schritt folge die Ausschreibung für das Projekt 2018 „Westlich der Benzer Straße“ und „südlich der Fulde bis Bismarckring“. Hierbei würden auch die ersten Ortsteile berücksichtigt und mit neuen LED-Leuchten bestückt. Der Jahresvertrag für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sei für das Jahr 2019 mit Option auf Verlängerung bis 2022 an die Stadtwerke Böhmetal vergeben worden.

+ Im A27-Park geht es bei den Bauarbeiten kräftig weiter. Die Bauwo erstellt ein Gebäude für ein irisches Unternehmen. © Müller

In Altenboitzen, Hollige, Rödershöfen und in Honerdingen, Wacholderweg, seien die Arbeiten an den Straßen abgeschlossen worden. Der Innenhof des „Mittendrin“ wurde barrierefrei hergestellt.

Bei den Hochbaumaßnahmen stehe die Sanierung der Stadthalle ganz oben auf der Liste. Die Wiedereröffnung der Bücherei fand im Oktober statt. Zurzeit laufe die Angebotsphase für den zweiten Bauabschnitt. Die Ausschreibung sei für Mitte Januar geplant. Der erste Mittelabruf sei beim Bundesministerium angefordert.

Im Rathaus laufen zurzeit noch die Sanierungsarbeiten im Ratssaal. Diese dürften sich noch bis Ende Februar hinziehen. Die Wiederherstellungsarbeiten nach einem Wasserschaden in der Kita Grünstraße sind abgeschlossen.

Helma Spöring teilte mit, dass die Planungsaufträge für die Erweiterung der Feuerwehr vergeben wurden. Das erste Treffen mit der Feuerwehr und Planern habe in Honerdingen stattgefunden. Es sei beabsichtigt, das Ergebnis der Entwurfsplanung im Mai 2019 dem zuständigen Ausschuss vorzustellen.

Die Vergabe der Leistungen für die Entwurfsplanung der Ganztagsschule Vorbrück ist abgeschlossen. Im Fachausschuss sei zudem die Regelung der Essensausgabe besprochen worden. Mögliche Formen der Kostenersparnis würden noch geprüft, die Ergebnisse sollen im Februar in der Ausschuss-Sitzung vorgestellt werden.

Seit September 2018 gibt es in der Turnhalle der Grundschule Düshorn einen Wasserschaden. Nach einem Ortstermin mit Gutachtern wurde bestätigt, dass der Schwingboden abgängig ist. Die Wiederherstellungsarbeiten werden vorbereitet und dauern voraussichtlich bis zum Sommer 2019. - mü