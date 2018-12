St. Marien Gospel-Train zieht Bilanz

Aus dem Vollen schöpfen

+ Gut gelaunt zogen die Sängerinnen und Sänger des Gospel-Trains Bilanz. Am 24. Dezember sind sie in Rethem im Rahmen der Mitternachtsmesse in der Kirche zu hören.

Rethem - Über 60 Sangesbrüder und -schwestern des Rethemer St. Marien Gospel-Trains, auch ein paar Ehemalige darunter, waren in den Burghof gekommen, um den Saisonabschluss zu feiern. Mehr als ein Dutzend Veranstaltungen hat der Chor mit seinen Darbietungen bereichert. Bei Hochzeiten, Jubiläen, Geburtstagen, dem Spargelmarkt und dem Sommerfest des Heidehortes in Altenwahlingen war er zu hören, hinzu kamen noch einige Konzerte wie die in Stellichte, Eickeloh und Eystrup.