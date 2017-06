Vierwöchige Vollsperrung ab 12. Juni geplant

Zwischen Böhme und Hodenhagen

+ © Grafik: Straßenbauamt Die Umleitung ist gelb dargestellt. © Grafik: Straßenbauamt

Böhme - Im Zuge der L 159 zwischen der Ortschaft Böhme und der Einmündung in die L 190 bei Hodenhagen finden ab Montag, 12. Juni, Bauarbeiten an der Fahrbahn und den Schutzplanken statt. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.