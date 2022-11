Vielleicht sind zwei Spielplätze in Rethem genug

+ © Müller Mareile Jahns an der Sandkiste des Spielplatzes Danziger Straße. © Müller

Der Spielplatz in der Danziger Straße in Rethem ist in einem desolaten Zustand. Politiker fordern ein Konzept für die Anlagen in der Stadt. Es gibt auch die Überlegung, nur noch zwei Spielplätze zu erhalten.

Rethem – Der Zustand der Kinderspielplätze in Rethem war zuletzt Thema in der Politik. SPD-Ratsfrau Mareile Jahns, die ganz in der Nähe wohnt, stellt bei einem Termin mit unserer Zeitung den kleinen, mehr als 25 Jahre alten Kinderspielplatz an der Danziger Straße vor. Sie berichtete in der jüngsten Ratssitzung über dessen Zustand, nachdem die Verwaltung eine Vorlage auf den Tisch gebracht hatte, dass hier ein Holzspielgerät unbedingt erneuert werden müsse. Die Ratsfrau lehnte dies ab und forderte, erst einmal ein für alle Spielplätze der Stadt gültiges Konzept aufzustellen – und das möglichst bald. Mareile Jahns erhielt sofort die Unterstützung des gesamten Rates und des Stadtdirektors Björn Symank.

Schlimm sieht es an der Danziger Straße aus. Ein marodes Holzspielgerät, ein kleines Holzhäuschen, aus dem rostige Nägel schauen, ein Sandkasten mit vielen Unkrautpflanzen und Katzenkot. Wer soll diesen Spielplatz noch nutzen?

„Ich habe mit mehreren Eltern gesprochen, die mit ihren kleinen Kindern nicht mehr hierhin gehen. Eher zum Spielplatz in der Bergstraße oder nach Walsrode. Hier waren sie schon lange nicht mehr“, sagt Mareile Jahns, Mutter von zwei kleinen Kindern. Darum fordert sie vehement die Aufstellung des Konzeptes.

Ganz neu ist die Idee eines Spielplatz-Konzeptes nicht. SPD-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Leseberg erinnert sich, dass er bereits 2019 ein solches Konzept haben wollte. Aber der Rat war sich nicht einig, verschob das Thema immer wieder, weil es ja noch das Stadtentwicklungskonzept gibt.

Nun ist das Kind fast in den Brunnen gefallen, müsste der Platz fast dicht gemacht werden, um niemanden zu gefährden. Mareile Jahns sagt, man könne sich vorstellen, aus dem Platz an der nahegelegenen Bergstraße eine Art Multifunktionsplatz mit erweitertem Angebot zu machen. Die Stadt besitze hier ein Grundstück, das man noch dazu nehmen könne.

Klar, das koste Geld, das der Haushalt zur Verfügung stellen muss. Aber es gibt auch Fördertöpfe, die Rat und Verwaltung für die Kinderspielplätze nutzen können. Die Ratsmitglieder sind sich einig: Vielleicht seien in Rethem nur zwei Spielplätze, an der Schule und in der Bergstraße, ausreichend. Nach den neuesten Bestimmungen ausgerüstet und so, dass Kinder und Eltern gefahrlos Spaß haben können.

Ein erstes gutes Zeichen kommt aus dem sanierten Rathaus: Björn Symank teilt mit, dass der Antrag auf Förderung eines Konzeptes gestellt worden ist. „Ich hoffe, wir sind schon im Frühjahr weiter.“