Viel Arbeit und gute Ergebnisse für Seeliger und sein Team

+ Der Rethemer Sven Seeliger in seinem Fiesta. Foto: Walter Vogler

Rethem – Der Rethemer Sven Seeliger reiste zuletzt mit seinem Team nach Österreich. Im Rahmenprogramm der TitansRX Europe, einer neu geschaffenen internationalen Rennserie mit FIA-Unterstützung, traf der Rethemer in seinem Ford Fiesta ST auf ein internationales Starterfeld. Das Besondere: An einem Rennwochenende werden zwei komplette Meisterschaftsrunden absolviert. Für die Fahrer der Support-Class gab es keine Atempause, so die Pressemitteilung.