Die Verwaltung zieht um

Ab Mittwoch soll alles geöffnet sein

+ Der Kopierer wurde von einem Spezialunternehmen transportiert.

Rethem – Etwa 350 Kartons, Stühle, Tische, Monitore und mehr wurden am Freitag aus dem historischen Rethemer Rathaus an der Langen Straße ins Übergangsquartier an den Bösselweg gebracht. Ein Unternehmen war mit zwei Lastwagen und diversen Mitarbeitern vor Ort, um den Umzug der Rethemer Verwaltung möglichst reibungslos zu bewältigen.