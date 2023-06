Baugebiet in Häuslingen: Vermarktung hat begonnen

Beim Schaufeln (v.l.): Sascha Rosenberg, Cort-Brün Voige, Markus Grunwald und Kevin Grochotzky. © Bätje

Erster Spatenstich in Häuslingens Neubaugebiet am Eilstorfer Weg. Ab sofort sind Bewerbungen für Bauplätze möglich.

Häuslingen – „An die Spaten, fertig, los!“, hieß es am Montagmorgen im Häuslinger Neubaugebiet am Eilstorfer Weg. Gleich vier Personen stießen ihren Spaten ins Erdreich: Häuslingens Bürgermeister Cort-Brün Voige, Gemeindedirektor Kevin Grochotzky, Sascha Rosenberg von der Heidekreis-Dienstleistungs GmbH (HKDL), Markus Grunwald, Pressesprecher der Kreissparkasse Walsrode.

Eigentlich hatte man schon sehr viel früher mit diesem Ereignis gerechnet, doch eine Zauneidechse hatte den Baubetrieb verzögert und lahmgelegt. Irgendjemand hatte das seltene Exemplar gesichtet, zumindest angeblich, und um jedwedem Ärger aus dem Wege zu gehen, waren alle Arbeiten im Baugebiet zunächst eingestellt worden. Fast ein Jahr hatte diese Unterbrechung gedauert. Der Schaden, der durch die Verzögerung entstand (Gutachter, wiederholte Beobachtungen), soll sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Doch abgesehen vom einmaligen Auftauchen des Reptils, hinterließ das Tier keine Spuren, hat vielleicht das Weite gesucht oder zumindest seine Aufgabe erfüllt, ist also kein Hinderungsgrund mehr.

Seit Beginn dieser Woche können Bewerbungen abgegeben werden. „Wir haben versucht, attraktiv zu bleiben“, beteuerte Bürgermeister Voige. „Die Anzahl von Vorschriften bei der Gestaltung eines Anwesens haben wir bewusst beschränkt.“ Zum Beispiel bleibe offen, wie Grundstücke zu den Nachbarn oder der Straße hin abgegrenzt werden. Die Art eines Zaunes oder einer Hecke sei jedem überlassen, eine bestimmte Höhe dürfe jedoch nicht überschritten werden. Ein weiteres Plus sei darin zu sehen, dass sich die Grundstücke weit entfernt von einer stark befahrenen Straße oder einem Schienenstrang befänden, aber ausreichende Versorgungsmöglichkeiten in der Nähe zu finden seien, zum Beispiel in Rethem, oder, etwas kleiner, im Dorfladen in Otersen. Ein Katzensprung im Vergleich zu Strecken, die Großstädter überwinden müssen.

Die Größe der Grundstücke variiert. Ursprünglich seien 28 ausgewiesen worden, erklärte Grochotzky, doch das sei im Hinblick auf unterschiedlich große Flächen geändert worden. Das kleinste Grundstück wird etwa 700 Quadratmeter groß sein, es sind aber auch Flächen mit mehr als 1 300 Quadratmetern im Angebot.

Die angedachten Preise bewegten sich im moderaten Rahmen: Der Quadratmeter solle etwa 90 Euro kosten. „Damit sind wir schon deutlich billiger als im Nachbarkreis Verden“, stellte Voige fest. Er muss es wissen, denn er stammt aus Ludwigslust: Eine Straßeseite gehört zum Heidekreis, die gegenüberliegenden Häuser zum Landkreis Verden.

Noch sieht alles sehr „ursprünglich“ aus. Alle Anschlüsse, sogar Breitbandanschlüsse, liegen im Erdreich. Der Endausbau der Straßen ist noch nicht vollzogen, da ja noch mancher Lastzug mit Baumaterialien darüber hinwegrollen wird.

Noch eine Anmerkung zur Straße „Zur Hölle“, über die sich schon so mancher mokiert hat. Es handelt sich um den Flurnamen einer angrenzenden Fläche, zu der auch der Friedhof zählt. Eine andere Variante für „Zur Hölle“ sei auch der Eidechsenpfad gewesen, wurde schmunzelnd berichtet.

Eine hilfreiche Mitteilung vom Bürgermeister für die neuen Bauplatzbesitzer: Für besonders energieeffiziente Häuser gibt es kostenfrei einen Obstbaum.

Die Vertreter der Kreissparkasse zeigten sich stolz auf die gesamte Initiative, die ein Ausdruck der Vielfalt im südlichen Heidekreis sei. „Das hier ist etwas Besonderes, weil es am Rande des Aller-Leine-Tales in einer wunderbaren Naturlandschaft zwischen Marsch und Geest liegt, mit sehr guten Nahversorgungsmöglichkeiten in der Nähe“, beschrieb Markus Grunwald die Vorzüge für künftige Bauherren. Kevin Grochotzky ergänzte: Es gelte eine klassische dörfliche Wohnbebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern.

Die Vermarktung des 27 730 Quadratmeter großen Areals durch die S-Immobilienabteilung der Sparkasse startet umgehend, das Exposé kann ab sofort auf der Homepage der Sparkasse Walsrode in der Rubrik „Immobilien“ in Augenschein genommen werden. Je nach Größe variiert der Preis für ein vollerschlossenes Grundstück von 62 650 Euro bis 12 6900 Euro. bä