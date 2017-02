Rat für den Verbandsbeitritt

Hedern - Mit sechs zu zwei Stimmen beschloss der Gemeinderat Frankenfeld am Dienstag den Beitritt zum geplanten Beteiligungs- und Pflegeverband Aller-Böhme. Dieser Entscheidung war eine lebhafte Diskussion vorausgegangen.

Bürgermeister Hans-Dieter Orlovius erklärte, dass der öffentlich-rechtliche Verband gegründet werde, um mit dem Kreis auf Augenhöhe sprechen zu können. Ratsherr Hans-Georg Meyer ergänzte, dass der Verband den Vorteil habe, die ganze Region zu vereinen, um einheitlich reden zu können. Der Bereich zwischen Verden und Celle sei dann eine Einheit, deren Stimme Gewicht habe. „Das kann eine Riesenchance für den Naturschutz sein.“

Jörg Klose ergänzte, dass durch die Unterschutzstellung der Allerniederung Beeinträchtigungen des Alltagslebens möglich seien. „Das, was Brüssel will, muss und wird geliefert werden.“ Das sei Intention des Verbandes. Aber es müsse möglich sein, gewisse Bereiche herauszunehmen. Es sei Ziel, den Raum aktiv mitzuentwickeln – im Sinne der hier lebenden Menschen.

Gemeindedirektor Cort-Brün Voige erläuterte, dass nach Vorgesprächen mit den Böhmer und Frankenfelder Ratsmitgliedern Fragen zur Unterschutzstellung aufgekommen seien. So hätten Kommunen einen Beitrag von 500 Euro jährlich zu zahlen. „Ist das fest oder ist eine Nachschusspflicht möglich?“ Er empfehle dringend, den Beitrag auf 500 Euro zu begrenzen. Es sei auch gefragt worden, ob ein Austritt jederzeit möglich sei. Hierzu müsse ein Antrag an den Verband gestellt werden, sagte Voige. „Der Vorstand entscheidet.“ Außerdem müsse der Austritt vom Landkreis genehmigt werden. Ein weiterer Kritikpunkt sei die fehlende Verbandsversammlung gewesen. Die Mitglieder bekämen nichts von der Arbeit mit. „Man sollte beim Eintritt darauf bestehen, dass eine jährliche Versammlung eingerichtet wird“, riet Voige. Diese Punkte wurden in den Beschluss mit aufgenommen.

Alexandra Gerlach sprach sich gegen einen Beitritt aus. „Als Gemeinde hat man andere Dinge zu vertreten.“ Frankenfeld sei bereits im Arbeitskreis Kommunales und Tourismus aktiv. „Da können wir Eingaben machen und uns einbringen.“ Das sei besser, als einem Verband beizutreten, bei dem es maximal einmal pro Jahr eine Versammlung gebe. Klose sagte, dass der Verband im Gegensatz zu den Arbeitskreisen nach der Unterschutzstellung weiterbestehe. Orlovius gab zu bedenken, dass die Chance, als Einzelperson seine Interessen durchzusetzen, gegen Null gingen.

Daniela Kohn erzählte, dass es auf Seiten des Heidekreises eine klare Bereitschaft für Zugeständnisse gebe. Sie sprach sich ebenfalls gegen einen Verbandsbeitritt aus. „Ich denke, dass man seine Kräfte auch anders bündeln kann.“ Es würden in der Bevölkerung Ängste geschürt.

Ängste in der Bevölkerung geschürt

Voige bezeichnete das Vorgehen im Heidekreis als gut. Sechs Arbeitskreise erarbeiteten Vorschläge und gäben diese an die Untere Naturschutzbehörde. In einem öffentlichen Beteiligungsverfahren könne zudem jeder seine Stellungnahme abgeben. Der Knackepunkt seien 2 000 Hektar, die über die notwendigen Bereiche hinaus unter Schutz gestellt werden sollen. „Die Frage ist, warum?“ Von diesen 2 000 Hektar liege der Großteil auf dem Gebiet der Samtgemeinde. Eine Unterschutzstellung bringe auf jeden Fall Einschränkungen mit sich.

Einwohner konnten sich nicht zum Thema äußern, da die von Gerlach beantragte Sitzungsunterbrechung mit fünf zu drei Stimmen abgelehnt wurde.

Kämmerer Wolfgang Dehning berichtete von einer positiven Haushaltssituation. Ordentlichen Erträgen von 573 800 Euro ständen ordentliche Aufwendungen von 579 200 Euro gegenüber. Dazu kämen außerordentliche Erträge von 112 000 Euro und Aufwendungen von 25 000 Euro. Das ergebe einen Überschuss von 81600 Euro. Der Haushalt 2017 sei damit ausgeglichen. Der Bestand an liquiden Mitteln werde sich voraussichtlich um 106 000 Euro erhöhen.

Auch die Perspektive für die kommenden Jahre sei positiv, sagte Dehning. Er sagte von 2018 bis 2020 den Haushaltsausgleich und jährliche Überschüsse um die 50 000 Euro voraus. sal