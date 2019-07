Unfälle, Brände und Fehlalarme

In Flammen: ein Mähdrescher in der Nähe von Altenboitzen. Foto: Feuerwehr/Führer

Heidekreis – Bei sengender Hitze mussten die Feuerwehren im Heidekreis elf Einsätze abarbeiten. Am Sonnabend, um 6.08 Uhr, rückten die Ehrenamtlichen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Supermarkt in Delmsen aus. Gegen 10.30 Uhr wurden die Feuerwehr Soltau, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A 7 gerufen. Zwischen Soltau und Dorfmark war zwar niemand in einem Fahrzeug eingeklemmt, es waren aber fünf Personen verletzt worden. Daher wurde MANV 7 ausgelöst, das steht für Massenanfall von verletzten oder zu betreuenden Personen bis sieben Patienten.

Am Nachmittag, um 13.21 Uhr, folgte ein Alarm für Munster. Dort hatte ebenfalls eine Brandmeldeanlage angeschlagen. Nur drei Minuten später musste die Ortsfeuerwehr Schneverdingen zu einem ortsansässigen Supermarkt zu einer technischen Hilfeleistung ausrücken.

Gegen 14 Uhr musste ein Einsatz in der Samtgemeinde Rethem bewältigt werden. Dort war es zu einem Flächenbrand in Böhme gekommen. Gut eine Stunde später brannten in Wintermoor eine Strohpresse und ein 2,5 Hektar großes Feld in voller Ausdehnung. Eine ortsansässige Tiefbaufirma mit einem Radlader und Landwirte mit Grubbern und Wasserfässern unterstützten die Löscharbeiten. Nach gut zwei Stunden konnte „Feuer aus“ gemeldet werden.

Die Ortsfeuerwehr Bad Fallingbostel musste um 16.20 Uhr einen brennenden Baum ablöschen und die Feuerwehren in Rethem an der B 209 in Richtung Altenwahlingen einen kleinen Grünstreifen. Auch der Sonntag blieb nicht einsatzfrei. Gegen 11 Uhr wurde in Wietzendorf Alarm wegen eines Feuers an einer Ballenpresse ausgelöst. Rund zwei Stunden später fuhren die Ortsfeuerwehren Altenboitzen, Kirchboitzen, Südkampen, Bierde, Bomlitz und Walsrode in den Bereich von Altenboitzen, da dort ein Mähdrescher in Flammen stand. Um 16 Uhr wurde dann ein brennender Mähdrescher in Dittmern gemeldet. Hier musste das Erntefahrzeug durch die Feuerwehr gekühlt werden.