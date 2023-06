Umgenutzte Höfe und Straßen von Bierde bis Wittlohe

+ © Koris Voller Interesse begutachteten die Teilnehmer das sanierte Häuslingshaus in Bierde, das heute eine Ferienwohnung ist. © Koris

Rund 100 Projekte wurden im Landstrich zwischen Bierde und Wittlohe in Kirchlinteln und Rethem umgesetzt. Die ortsbildprägenden Maßnahmen präsentierten sich bei schönstem Wetter.

Bierde/Wittlohe – Nach dem Motto „Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist schön – ja, da kann man so viel neue interessante Dinge seh´n“ unternahmen 25 Teilnehmer eine Rundtour durch die Dorfregion von Bierde bis Wittlohe. In jedem Ort konnten sich die „Mitfahrer“ über ein bis zwei private oder öffentliche Projekte informieren, die mit Fördermitteln der Dorfentwicklung umgesetzt wurden, schreibt das Büro Koris in einer Pressemitteilung.

Im Frühjahr 2017 hatte das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz die Dorfregion in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Mehr als 100 Projekte wurden seitdem mit Hilfe von Fördermitteln durchgeführt oder befinden sich in Umsetzung. Einige besonders sehenswerte und spannende Projekte wurden auf der Rundtour vorgestellt.

Los ging es in Wittlohe an der Klamottenkiste. Zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen öffnen zweimal in der Woche die Tür der ehemaligen Leichenhalle, um gegen eine Spende Kleidungsstücke an den Mann oder die Frau zu bringen. In den Ausbau und Anbau der kleinen Halle flossen auch Fördergelder aus der Dorfentwicklung.

In Groß Häuslingen hat die Gemeinde drei Straßen zu „Straßen für alle“ umgestaltet, sodass sie von allen Verkehrsteilnehmern gleichermaßen genutzt werden können: Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer teilen sich den Straßenraum und nehmen Rücksicht aufeinander. „Einen Bürgersteig gibt es in dem ,Shared Space' entsprechend nicht. Nur an wenigen Stellen war er notwendig und ist barrierefrei gestaltet, sodass er zum Beispiel bei einem Ausweichmanöver auch von Autos befahren werden kann“, so Kevin Grochotzky, Gemeindedirektor Häuslingen, über die öffentlichen Maßnahmen, für die eine Förderung von 75 beziehungsweise sogar 90 Prozent der Kosten in Anspruch genommen werden konnte. Ein weiterer Vorteil: Auf eine kostenträchtige Sanierung des Regenwasserkanals konnte verzichtet werden, da das Niederschlagswasser nun im begrünten Seitenstreifen versickert. In Verbindung mit neuen Straßenbäumen dient das Projekt auf diese Weise auch der Anpassung an Klimaveränderungen.

Hauptaugenmerk der Rundtour lag aber auf den privaten Gebäuden und Hofstellen in der Dorfregion, die dem typischen Ortsbild entsprechend saniert und/oder für neue Nutzungen revitalisiert wurden. In Otersen ist unter anderem in einer leerstehenden Hofanlage Wohnraum für vier Haushalte entstanden – unter Berücksichtigung klimarelevanter Aspekte und regenerativer Energienutzung. Auch ein lange leerstehender Gasthof bietet heute neuen Wohnraum.

Die touristische Bedeutung der Dorfregion zeigt sich in der hohen Nachfrage nach Ferienwohnungen, so beispielsweise in einem mit Fördermitteln umgebauten Stallgebäude in Otersen. Auch in Bierde steht Gästen der Dorfregion ein ehemaliges Häuslingshaus als großzügiges Ferienhaus zur Verfügung. Und in Böhme wurden die Gebäude einer kleinen Hofstelle aus den 1870er-Jahren inklusive alter Schusterwerkstatt saniert und umgebaut.

In Altenwahlingen konnte der Gehweg entlang der Ortsdurchfahrt neu gepflastert werden, sodass er nicht nur optisch aufgewertet wurde, sondern auch für mobilitätseingeschränkte Personen besser nutzbar ist. In Kirchwahlingen begaben sich die Teilnehmenden auf einen Rundweg um die 1 000 Jahre alte Kirche, der von der Kirchengemeinde ebenfalls mit Fördergeldern aus der Dorfregion wieder hergerichtet wurde. Dr. Konrad Thimm, Besitzer der benachbarten Hofanlage inklusive Backhaus und Museum, berichtete: „Bei einer Bestattung folgte die Trauergemeinde traditionell den Sargträgern auf einem dafür vorgesehenen Weg einmal rund um die Kirche. Diese Tradition soll wieder ermöglicht werden.“

Eigentümer eines förderfähigen Anwesens (vor 1945 oder ehemals landwirtschaftlich genutzt) haben im Rahmen der Dorfentwicklung die Möglichkeit, Fördermittel zu beantragen, um ortsbildprägende Bausubstanz zu erhalten beziehungsweise im Erscheinungsbild wieder herzustellen. Mögliche Maßnahmen sind neben der Umnutzung die Erneuerung von Fenstern, Türen und Toren, die Sanierung von Fassaden oder Dächern sowie die Gestaltung von Hofräumen und Einfriedungen.

Der jährliche Stichtag für die Beantragung von Fördermitteln beim Amt für regionale Landesentwicklung ist der 30. September. Anträge sollten bis Anfang September bei der Samtgemeinde Rethem oder der Gemeinde Kirchlinteln eingereicht werden. Kostenfreien Rat und Unterstützung gibt es bei Karin Bukies vom Planungsbüro Stadtlandschaft, 0511/14391 oder Karin.Bukies@stadtlandschaft.de.