Zukunft der Rethemer Feuerwehrhäuser unklar

Von: Florian Adolph

Teilen

Ob für das Feuerwehrhaus in Altenwahlingen Umbau- oder Änderungsbedarf besteht, werden die Untersuchungen zeigen. © Bätje

Die Samtgemeinde stellt einen Feuerwehrbedarfsplan auf. Der Auftrag wurde einem Planungsbüro erteilt.

Rethem – Die Samtgemeinde Rethem hat gegen Ende des vergangenen Jahres die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes ausgeschrieben. Daraufhin hatten verschiedene Planungbüros ihre Angebote eingereicht. Inzwischen ist der Auftrag erteilt. Fachleute untersuchen zunächst die momentane Situation und Struktur der Feuerwehr in der Samtgemeinde Rethem und den Mitgliedsgemeinden.

„Der Feuerwehrbedarfsplan soll zeigen, wo wir mit der Brandbekäumpfung hinwollen und Vorschläge für Maßnahmen liefern – für die gesamte Feuerwehr“, erklärt Samtgemeindebürgermeister Björn Symank. Gegen Ende des zweiten Quartals diesen Jahres werden die ersten Ergebnisse erwartet.

Wegen neuer Regularien im Feuerwehrwesen könnte es schlimmstenfalls dazu kommen, dass Feuerwehrhäuser erweitert beziehungsweise neu gebaut werden müssten, so Symank. Das stehe allerdings noch nicht fest, äußert sich Gemeindedirektor Kevin Grochotzky. „Wir gehen zwar davon aus, dass etwas investiert werden muss, wissen aber noch nicht was und in welchem Umfang.“ Der Bedarfsplan werde darüber Aussage geben. Umbauten seien eine realistische Möglichkeit, da die Feuerwehrgebäude teilweise schon alt seien und die Brandfahrzeuge immer größer würden.

Das Ergebnis der Untersuchung soll unter anderem auch Aufschluss darüber geben, was die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Frankenfeld betrifft. Im September letzten Jahres wurde zu einer dringlichen Einwohnerversammlung geladen, da die Ortsfeuerwehr Frankenfeld nicht in der Lage war, die Mindestärke an aktiven Mitgliedern aufzubringen und die Ämter des Ortsbrandmeisters sowie seines Stellvertreters zu besetzen. Auch bei der Jahreshauptversammlung Ende Dezember gelang es nicht, einen neuen Ortsbrandmeister zu wählen (wir berichteten).

Zwar gebe es inzwischen 17 Aktive in Frankenfeld, statt der 16, die es noch im September waren, erklärt Björn Symank, aber nicht Aufgrund eines Eintritts. Es habe nur ein Mitglied der Jugendfeuerwehr die Volljährigkeit erreicht. Die Mindeststärke von 20 Brandbekämpfern werde so nicht erreicht. Für weitere Zukunftsplanungen sollen Symank zufolge die Ergebnisse des Feuerwehrbedarfsplans abgewartet werden. fa