Total regional: Hofladen in Rethem mit Schilf-Heizung

Hofladen in Rethem mit Schilf-Heizung

Von: Klaus Müller

Regionale Produkte bietet Heike Hohls seit vielen Jahren an und wirbt für „regionales Essen“. © Müller

Hohls Hof in Rethem und auf Hof Brandt in Schneeheide setzen auf Selbstvermarktung. Von Geflügel über Gemüse, Sonnenblumenöl bis hin zu Eiern ist das Angebot reichhaltig.

Rethem/Schneeheide – „Warum geht es nicht, unsere Ernährung umzustellen und saisonal zu essen?“, fragt die 63-jährige Heike Hohls. Die rhetorische Frage stellt die Landwirtin, als ich mit ihr in ihrem Hofladen mitten in Rethem stehe und über eine sinnvolle Zukunft für die gesamte Bevölkerung rede. Ihr Leben lang, das hat sich Heike Hohls auf die Fahne geschrieben, will sie regionale Produkte frisch auf den Tisch bringen. Im Zeichen des Klimawandels ist das Thema noch aktueller geworden.

„Wir haben schon seit Jahren Obst und Gemüse und den Verkauf von Enten und Gänsen angeboten und leben immer noch, trotz der schwieriger gewordenen Zeiten, gut damit.“ Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Heino Hegeholz führt sie den Dorfladen in der Hainholzstraße seit vielen Jahren und ihre Stammkundschaft wächst beständig.

„Wir sind ein wenig stolz darauf, Ware aus eigener Produktion zu vermarkten“, sagt die Hofladnerin. „Oma hatte einmal damit angefangen, wie das damals so war.“ Sie hat Eier und Kartoffeln an die Menschen vom Land verkauft, gut und günstig. Später kam Geflügel dazu, der Spargel dann auch, von den Feldern Richtung Hedern. Und gerade erst ist „Ausverkauf“ beim Grünkohl. „Wir haben fast alles wegbekommen können“, sagt Hohls. Als nächstes müssen die Flächen für den Spargel vorbereitet werden. „Dann bin ich frühmorgens fast drei Stunden auf dem Feld, ehe die normale Tagesarbeit beginnt.“

Dorfläden und Hofverkaufsstellen geht es in diesen Zeiten schlechter. Die Betriebskosten sind gestiegen, der Strom in eine fast unerreichte Höhe. Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben deutliche Spuren hinterlassen, auch auf Hof Hohls. Darum ist das Rethemer Paar umso glücklicher, dass es sich vor der Zeit der Ölkrise schon einmal umgeschaut hatte, um die Energiekosten zu drosseln.

Heute heizt Heike Hohls nicht nur mit Holzhackschnitzeln, sondern auch mit Schilf, das sie auf einer Fläche bei Rethem angebaut haben. „Es ist genauso gut wie Holz. Mit dem Material können wir sämtliche Energiekosten im Haus auffangen.“ Im April wird das Feld abgeerntet, gehäckselt und auf den Hof gebracht, ehe es als Heizmaterial genutzt wird.

Auch als pflanzenreinigendes Düngematerial eignet sich Schilf. „Es entzieht dem Boden das Ammoniak, wirkt wassereinigend und hat noch andere ökologische Vorteile.“

Und so hat der Betrieb schon früh zum Klimaschutz beigetragen und Zeichen gesetzt, die gut für die Umwelt seien. Daran will Heike Hohls festhalten. Auch an ihrem regionalen Angebot im Laden. „Warum müssen denn Obst und Gemüse im Ausland gekauft werden, wenn wir sie hier selbst in unserem eigenen Umfeld ernten können.“

Ja, auch Landwirt Dierck Brandt aus Schneeheide denkt daran, einen gut ausgestatteten Hofladen zu errichten, aber der Landwirt ist vorsichtig geworden. „Etwas vom Gas gehen“ will er. „Sicher haben wir mehr Energiekosten“, sagt der Besitzer eines immer noch mit Erfolg produzierenden Eier-Betriebes. Aber die Entscheidung, bei den Heizkosten auf eine Photovoltaik-Anlage und auf Holzbriketts zu setzen, habe sich als sinnvoll erwiesen.

Große Pläne schmiedet er für dieses Jahr nicht. „Wir haben gerade unser Sonnenblumenöl auf den Markt bringen können und werden auch wieder Sonnenblumen anbauen. Auf einer kleinen Fläche von drei Hektar. Wir wollen neue Heidelbeerpflanzen in den Boden bringen“, aber sonst soll es auf Hof Brandt ruhig bleiben. „Wir warten erst einmal ab. Der Markt muss wieder stabiler werden.“ Auch weil plötzlich Sonnenblumenkerne aufgetaucht sind, auch aus der Ukraine und sich der Markt zumindest mit diesem Produkt gefüllt hat. Trotzdem ist das Öl von Brandts ein echtes Highlight und wird am Stand in Schneeheide gut verkauft, auch wenn es etwas teurer ist.

Beim Gedanken an seinen Hofladen bleibt Brandt aber skeptisch. Die Berichte von zunehmenden Diebstählen aus dem kleinen Häuschen der Landwirte verunsichern ihn. Brandt will sich nicht einfach nur auf die Ehrlichkeit der Kunden verlassen. Sein lüdder Laden in Altenboitzen ist seit einiger Zeit dicht. Er sollte einmal ein Treffpunkt für die Bürger in dem kleinen Dorf werden, „weil wir selbst so viele schöne Produkte im Ort haben“, sagt Ortsvorsteher Stephan Rengstorf. Aber über Nacht sei vieles weggekommen. Der Dörpverein will womöglich darüber sprechen, vielleicht klappt es dann wieder mit diesem feinen, regionalen Gedanken in Altenboitzen.