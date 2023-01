Tierhilfe in Rethem: Zu Corona angeschafft, plötzlich ungewollt

Von: Florian Adolph

Ina Beckefeld von der Tierhilfe Moskito und ihrer Meute. © Florian Adolph

Es werden viele in der Pandemie gekaufte Hunde abgegeben, erzählt Ina Beckefeld von der Tierhilfe Moskito. Auch der Ukrainekrieg bereitet der tierheimähnlichen Einrichtung Probleme.

Rethem – Wenn Menschen kommen, springen sie ganz aufgeregt am Zaun hoch, wollen durch die Stäbe gestreichelt werden. Nur Joker bleibt zurückhaltend. Der Hund ist während der Corona-Pandemie angeschafft und dann wieder abgegeben worden. Er ist unsicher und Fremden gegenüber erstmal reserviert, denn er konnte während der Pandemie wenig Erfahrungen mit Menschen außerhalb seiner Familie sammeln.

„Mir fällt die Decke auf den Kopf, ich brauche einen Hund“

„Es werden jetzt wahnsinnig viele Tiere abgegeben, die während Corona angeschafft wurden“, sagt Ina Beckefeld von der Tierhilfe Moskito in Rethem. „Eben habe ich wieder einen Anruf gekriegt von einer Familie, die ihren Hund abgeben will. Solche Anrufe kriegen wir drei- bis fünfmal am Tag.“ Zu Pandemiezeiten haben sich viele Menschen einsam gefühlt, abgeschnitten oder zu wenig ausgelastet. Mehr als nur ein paar von ihnen kamen da auf die Idee, sich ein Haustier anzuschaffen, das ihnen im Home-Office Gesellschaft leistet.

„Sie wären überrascht, wie oft wir Anrufe gekriegt haben, wie: Mir fällt die Decke auf den Kopf, ich brauche einen Hund. Daran würden die meisten anderen Menschen nicht mal denken“, erzählt Beckefeld.

Ganz aufgeregt springen sie den Zaun hoch. Nur Joker bleibt im Hintergrund. © Florian Adolph

Bei der Tierhilfe Moskito wird allerdings Wert darauf gelegt, den Pflegehunden ein langfristiges Heim zu verschaffen. „Während Corona haben wir weniger vermittelt und dafür viel genauer hingeschaut“, so Beckefeld. Ein Hund sei schließlich eine Aufgabe für viele Jahre und nicht nur für kurze Zeit, weil gerade mal Gesellschaft gebraucht wird. Wenn es zum Beispiel hieß: „Wir haben jetzt viel Zeit, weil wir im Home-Office sind“, wurde überprüft, ob auch noch genug Zeit verfügbar ist, wenn wieder außer Haus gearbeitet werden muss.

Trotzdem erhält die Tierhilfe-Moskito jeden Tag Anfragen von Menschen, die ihr während Corona angeschafftes Tier abgeben wollen. Nun, da es kaum noch Beschränkungen gibt, werden die Hunde, die eigentlich Gefährten fürs Leben hätten sein sollen, wohl einfach nicht mehr gebraucht.

Der Haustier-Boom ruft private „Vermehrer“ auf den Plan

Für viele der abgegebenen Hunde verantwortlich seien auch private Züchter, erzählt Ina Beckefeld. Während des Haustier-Booms in der Corona-Zeit sei die Nachfrage größer als das Angebot gewesen und der Preis für Hunde gestiegen. Das habe viele neue „Züchter“ oder „Vermehrer“, wie Beckefeld sie lieber nennt, auf den Plan gerufen. Privatleute die, mit dem eigenen und vielleicht dem Hund eines Nachbarn Mischlinge herangezogen hätten, um diese teuer zu verkaufen. Menschen, die vom Tierschutz vielleicht keinen Hund bekommen hätten, hätten zu solchen Vermehrern gehen können. „Früher, wenn es auf einem Hof zu einem Mischlingswurf kam, konnten diese für 100 bis 200 Euro verkauft werden. Heute liegt der Preis schon bei 700 bis 800 Euro“, so Tierhelferin Beckefeld.

Corona habe noch zu anderen Problemen für die neuen Haustierbesitzer geführt, weiß sie zu erzählen. Viele von ihnen seien nicht in Hundeschulen gegangen, da diese pandemiebedingt geschlossen waren. Dadurch seien viele Problemhunde entstanden. Und nun seien die Schulen voll mit Leuten, die erst jetzt mit den Grundlagen anfingen.

Joker wurde von seiner Familie abgegeben. © Florian Adolph

Auch Joker ist nicht erzogen worden. Zu Hause war er unbestritten der Boss. „Einige Hunde möchten aber nicht unbedingt eine Führungsposition einnehmen“, sagt Beckefeld. „Er fühlt sich hier wohler als in der Familie.“ Der Boss ist er trotzdem, denn er ist der Älteste der Gruppe.

Hundefutter ist durch den Ukrainekrieg teuer geworden

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bringt für die tierheimähnliche Einrichtung in Rethem einige Probleme mit sich. „Ob es wirklich nur am Ukrainekrieg liegt, kann ich nicht sagen, aber es ist alles wahnsinnig teuer geworden. Für Hundefutter bezahle ich teilweise zehn Euro mehr“, sagt Beckefeld. Was sonst um die 30 Euro gekostet habe, bekommesie jetzt für etwa 40 Euro. „Was Energiekosten angeht, kann ich jetzt noch nicht sagen, ob es für uns viel teurer wird. Bisher war es ein milder Winter und wir sind energiesparend gebaut.“

Es seien indes Anfragen für die vorübergehende Aufnahme von Hunden aus der Ukraine an die Tierhilfe Moskito gerichtet worden. Eine solche Aufnahme sei aber nicht möglich gewesen, da diese nur Tierheimen, die eine Quarantänestation haben, erlaubt ist. Die Ukraine ist ein tollwutgefährdetes Land, und somit könnten mitgebrachte Tiere Tollwutträger sein. Daher mussten Hunde, die ihre Herrchen oder Frauchen auf der Flucht begleiteten, vorübergehend in den Tierheimen abgegeben werden, bis ihr Impfstatus geklärt war. Moskito hat keine Quarantänestation. Beckefeld: „Mit ukrainischen Hunden hatten wir nicht zu tun, auch wenn wir gerne geholfen hätten.“

An Sylvester erhielt Ina Beckefeld viele Meldungen über entlaufene Hunde. „Wir raten, eine Woche vor und nach Sylvester den Hund ein Sicherheitsgeschirr beim Spaziergang tragen zu lassen, auch wenn er gut erzogen ist, und ihn wie einen Angsthund zu behandeln. Es gibt leider immer wieder Menschen, die Hunden Böller nachwerfen.“

Auf die Frage, ob die Tierhilfe Spenden annimmt, antwortet Ina Beckefeld: „Sachspenden sind bei uns immer gerne gesehen. Wir nehmen alles, was ein Tierheim so gebrauchen kann: Tierfutte, auch gerne schon angefangene Säcke, Decken, Fressnäpfe, Leinen, auch Werkzeug für die Reparaturen.“

Geldspenden werden an das Tierasyl „Spas-Varazdin“ in Kroatien weitergeleitet. Moskito arbeitet mit dem Verein Lesika-Hundehilfe Varazdin zusammen. „Was an Sachspenden für uns zu viel ist, nehme ich mit nach Kroatien“, sagt Beckefeld.

Weitere Informationen unter www.tierhilfe-moskito.de