Tiefe Verbundenheit unter Malermeistern

Seit 55 Jahren befreundet / Gemeinsame Reisen zu weit entfernten Baustellen

Haben sich immer etwas zu erzählen (von links) Hermann Meyer, Heiner Gümmer, Hans Thies und Hermann Bostelmann.

Sie gingen zusammen zur Berufsschule. Und seitdem sind die Malermeister befreundet. Und das schon seit über 50 Jahren.

Rethem – Hier handelt sich nicht um die vier Musketiere, aber um die vier Malermeister, die sich schon eine gefühlte Ewigkeit kennen. „Zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind wir uns in unserer Berufsschulzeit“, erinnern sie sich. Und sie müssen wohl auch die gleiche Wellenlänge gehabt haben, denn nach Abschluss der Berufsschulzeit machte einer von ihnen – Heiner Gümmer meint, sich erinnern zu können, dass es Hermann Bostelmann war – den Vorschlag, sich gemeinsam bei der Meisterschule in Buxtehude anzumelden. Das war eine Ganztagsschule, und die brachte den Vorteil mit sich, dass die Schüler nach sechs Monaten „durch“ waren, zumindest fast, denn die mündliche Prüfung vor der Handwerkskammer musste auch noch in Stade absolviert werden.

Die Durchfallquote lag bei 30 Prozent, „doch bei uns vieren hat alles sofort geklappt.“ Inzwischen war aus dem Quartett ein Quintett geworden. Zu Heiner Gümmer aus Rethem, den beiden Dorfmarkern Hermann Bostelmann und Hans Thies sowie Herbert Meyer aus Walsrode hatte sich Siegfried Jessen aus Seth in Schleswig-Holstein gesellt. Das allein sei noch nicht ungewöhnlich, meint Gümmer, doch dass nach mehr als fünf Jahrzehnten – am 6. April war es genau 55 Jahre her, dass ihnen der Meisterbrief ausgehändigt wurde – der freundschaftliche Kontakt zwischen den Malermeistern immer noch besteht, ist schon ein besonderes Zeichen einer tiefen Verbundenheit.

Jetzt, im Seniorenalter, ist der Zusammenhalt eher noch enger geworden, die Männer haben nun neben dem Beruf mehr Zeit für andere Dinge. Einmal im Monat treffen sie sich gerne zu einem gemeinsamen Frühstück im ehemaligen Backtheater in Honerdingen, und auch sonst verbringen sie Zeit, wann immer sich dazu eine Gelegenheit bietet. Man sieht sich bei Jubiläen, Geburtstagen, Hochzeiten. So begleitet Bostelmann seinen Rethemer Kollegen, der immer noch im Betrieb aushilft, bei Reisen zu weit entfernten Baustellen, zum Beispiel nach Sylt oder Berlin. „Und wenn ich einmal nach Schleswig-Holstein muss“, so Gümmer, „dann melde ich mich natürlich bei Siegfried Jessen.“ Bei so viel Gemeinsamkeiten gibt es natürlich einen großen Fundus an Anekdoten und Erlebnissen, die sie wieder aufleben lassen.

Zum Betrieb Gümmer in Rethem: 1979 übernahm Heiner Gümmer den Familienbetrieb, den er inzwischen an seine Söhne Heiner und Stephan weitergegeben hat. Ähnlich erfolgreich verlief die Karriere der übrigen vier. Sie alle hatten in ihrer aktiven Zeit verschiedene Ämter der Malerinnung und im Innungsvorstand übernommen. Herbert Meyer fasst noch einmal das Wesentliche zusammen: „Das Tolle ist, dass wir das alles gemeinsam geschafft und immer noch Kontakt haben.“ bä