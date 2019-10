Suche nach Interessenten

Sechs weitere Gewerbeparzellen auf dem Egra-Gelände

+ Das Egra-Gelände aus der Luft betrachtet. Mittig befindet sich die Fläche für die sechs Gewerbeparzellen. Foto: Egra/Schwinge

Rethem – Sechs neue Gewerbeflächen mit einer Größe zwischen 2 500 und 6 000 Quadratmetern stehen auf dem Egra-Gelände (25 000 Quadratmeter) an der Hainholzstraße in Rethem für Investoren bereit. Dieses bebaubare Areal ergänzen 20 000 Quadratmeter Bestandsfläche, die für Parkplätze, Grünflächen, Zufahrten und mehr vorgesehen sind. „Wir fangen jetzt mit der Vermarktung an“, erzählt Dieter Moll, der für die Koordination des gesamten Vorhabens zuständige Geschäftsführer der Egra (Energie- und Gewerbepark Rethem). Vier in den vergangenen Tagen aufgestellte Werbeschilder weisen an den Ortseingängen der Stadt auf die Flächen hin. „Natürlich hat auch niemand etwas dagegen, wenn jemand eine größere Parzelle haben möchte.“