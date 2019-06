Suche nach bestmöglichem Verlauf

Rethem – 2025 könnte bereits Strom durch den Suedlink fließen. 700 Kilometer lang wird die Starkstromtrasse quer durch Deutschland führen, nach derzeitigem Stand auch durch die Samtgemeinde Rethem. Die Feinplanung für das Vorhaben liegt seit dem Frühjahr vor. Die Netzbetreiber haben einen konkreten, einen Kilometer breiten Korridor vorgeschlagen, mit dem sich nun auch die politischen Gremien in den betroffenen Gemeinden beschäftigen. Entscheiden wird die Bundesnetzagentur. Und die kann weiterhin auf das Netz bisheriger möglicher Trassenführungen zurückgreifen, sollten die Experten dort zu anderen Bewertungen kommen.

Vorgesehen ist, dass der Suedlink bei Stellichte in den Heidekreis kommt und über Sieverdingen und Klein Eilstorf die Samtgemeinde Rethem erreicht. Hier verläuft die Trasse zwischen Böhme und Altenwahlingen sowie Bosse und Frankenfeld, wo sie die Aller quert.

„Noch handelt es sich nicht um 100-prozentige Entscheidungen“, sagte Samtgemeindebürgermeister Cort-Brün Voige auf Nachfrage. Da die Energiewende gesellschaftlich gewünscht sei, führe kein Weg daran vorbei, die notwendige Infrastruktur dafür zu schaffen. Das gelte europaweit. „Es wäre nicht fair, die Klimawende zu fordern, aber Nein zu sagen, wenn es einen direkt betrifft.“ Wichtig bei solch großen Infrastrukturmaßnahmen sei, dass sie möglichst verträglich für Mensch und Natur seien. „Die Frage lautet: Wie kommt man am sinnvollsten von A nach B?“ Die Betroffenheit sei vor Ort immer am größten.

Da die Trasse durch die Mitgliedsgemeinden Frankenfeld und Böhme führe, gelte es nun, „einzubringen, was uns wichtig ist“. Öffentliche müssten von privaten Interessen unterschieden werden. Im einen Fall sei die öffentliche Hand gefordert, einzuspringen, im anderen müssten private Flächeneigentümer sich mit dem Trassenbetreiber auseinandersetzen, sagte Voige. So seien beispielsweise Entschädigungszahlungen nicht Sache der Kommunen. Die Frage, wie dicht die Trasse an Wohnhäusern vorbeiführen dürfe, hingegen schon.

Nachdem die Entscheidung für die Erdverkabelung gefallen sei, kämen grundsätzlich mehr Bereiche für die Stromautobahn in Frage, erzählte der Verwaltungschef. „Eine Oberleitung wäre nie durch ein Windkraft- oder Vogelschutzgebiet geführt worden.“ Auch das mögliche Argument einer optischen Verschandelung falle weg.

Nun solle eine gemeinsame Grundstellungnahme von Heidekreis, Stadt Walsrode sowie den betroffenen Kommunen Frankenfeld und Böhme erarbeitet werden. „Es gibt unwahrscheinlich viele Schnittmengen“, so Voige. Der Kern müsse miteinander abgestimmt werden. Möglichst gleichlautende Formulierungen würden helfen, den Stellenwert für die Region darzustellen.

Was er nach wie vor nicht ganz verstehe, sei, dass der Randbereich des Truppenübungsplatzes nicht für den Trassenverlauf in Frage komme, so der Verwaltungschef. Dort wäre die Belastung nicht so hoch gewesen.

Zu klären sei, wie die Flächen im Bereich der Trasse genutzt werden können. „Die Wertigkeit soll dort erhalten bleiben.“ Ziel müsse es sein, den höchstmöglichen Schutz sowie Abstände zu Siedlungen und Einzellagen zu erreichen. Die Trasse verlaufe im Bereich des einen Kilometer breiten Korridors, fuhr Voige fort. Hier gelte es, den bestmöglichen Verlauf zu finden. Vielleicht sei es möglich, in Einzelfällen und mit Begründung vom vorgegebenen Korridor abzuweichen.

Alle Ratsmitglieder der Gemeinden Böhme und Frankenfeld seien mit Informationsmaterial versorgt worden. Die Räte würden entweder gemeinsam oder getrennt voneinander tagen. Auf Samtgemeinde-Ebene sei das Thema noch nicht besprochen worden. Hierfür sei eventuell ein gesonderter Sitzungslauf notwendig, vielleicht im Juli. „Als Samtgemeinde würden wir die gemeinsame Grundstellungnahme mit lokalen Punkten ergänzen.“ Die Mitglieder der drei Gremien könnten in den Verwaltungsentwurf gegebenenfalls noch Ergänzungen einarbeiten. Das Ganze sei von den Räten zu beschließen. Stellungnahmen müssen der Bundesnetzagentur bis zum 12. Juli vorliegen.

Betroffenen rät der Verwaltungschef, sich zu informieren. Unter Umständen seien die Interessenverbände, zum Beispiel bei Landwirten, gefordert. Persönlich könne sich jeder online einbringen oder sich, so öffentliche Belange betroffen seien, an die Ratsmitglieder beziehungsweise an ihn als Gemeindedirektor wenden.

Auf Infomärkten in den Landkreisen werden Tennet und TransnetBW die Öffentlichkeit beteiligen und erste Hinweise entgegennehmen. Bürger können Fragen zu einzelnen Punkten stellen. „Ob jeder Belang zur Zufriedenheit geklärt werden kann, ist eine andere Geschichte“, so Voige. Die Auswertung der Stellungnahmen soll Anfang 2020 vorliegen. sal