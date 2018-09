Rethemer Flohmarkt als beliebter Treffpunkt

Rethem - Es begann mit einem Schock: Pünktlich zur Eröffnung um 8 Uhr prasselte am Sonnabend ein heftiger Regenschauer auf die gerade aufgebauten Verkaufsstände. Nichts wird zwar zurzeit mehr gebraucht als Regen – aber gerade jetzt? Doch dann blieb es trocken und der Rethemer Flohmarkt wurde wieder zum beliebten Treffpunkt.

Denn ein Platz zum Stöbern, Klönen und Kaufen ist die Veranstaltung in den vergangenen Jahren in der Tat wieder geworden, nachdem Martina und Ingo Lauchstädt vom Hol-ab!-Getränkemarkt den alten Flohmarkt aus seinem Dornröschenschlaf erweckt und den Standort auf den Bereich vor ihren Markt und den Aldi-Parkplatz verlegt hatten.

Am Sonnabend gab es nicht ganz so viele Stände. Das lag neben der Unsicherheit über das Wetter wohl auch an einigen Konkurrenz-Veranstaltungen ähnlicher Art in der Region. Dafür gab es aber ein besonders buntes Angebot und viele Besucher konnten richtige Schnäppchen machen.

+ Linus Krämer hat mit Oma Martina schon einige Schnäppchen gemacht. Für einen richtigen Stöckener gehört natürlich auch schweres landwirtschaftliches Gerät auf die Einkaufsliste.

Kuschelschafe, Kunst und Kurioses gab es zu bestaunen, aber auch praktische Sachen für den Alltag. Ob nun Geräte aus Omas Küche oder Opas Werkstatt, Bücher oder alte Ölgemälde: So mancher alte Schatz vom Dachboden oder sonst woher wechselte den Besitzer.

Spielzeug, Kleidung oder Bücher für Kinder: Sehenswert war auch das Angebot an Artikeln für die ganz jungen Besucher. So kam auch ein Kauflustiger wie Linus Krämer aus Stöcken auf seine Kosten, der mit Oma Martina und Opa Rolf unterwegs war.

Schon etwas mehr für das Kind im Manne eigneten sich die originellen Spielzeug-Angebote am Stand von Peter Schweizer, zum Beispiel die ferngelenkten roten Renner. „Die gab es vor 20 Jahren bei Tchibo“, erzählt der Besitzer und demonstriert gleich mal eine Probefahrt.

Wer wollte, konnte sich an anderen Ständen mit Geschirr und allerlei nützlichen Helfern für die Küche eindecken, während Sportsfreunde von Reitstiefeln bis zu Schwimmflossen ebenfalls eine recht große Auswahl vorfanden.

Und wie das nun mal so ist: Beim Preis lagen die Vorstellungen von Käufer und Verkäufer zuweilen etwas auseinander. Aber das Feilschen gehört nun mal auf einem richtigen Flohmarkt dazu. Und irgendwie wurde man sich dann ja auch meist einig. Wo sonst gibt es denn auch schon ein Kuschelschaf für zwei Euro?

Wer dennoch nicht das richtige Schnäppchen finden konnte, der hatte zumindest Gelegenheit für einen gemütlichen Klönschnack. Davon wurde auch reichlich Gebrauch gemacht, denn der traditionelle September-Flohmarkt hat sich längst auch zum Treffpunkt für die Allerstädter und Einwohner der umliegenden Dörfer entwickelt.

fra