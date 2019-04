„Steiht ’n Jung mit ’n Tüdelband“ im Burggewölbe

Rethem – Natürlich erklang an diesem frühen Sonntagabend im tiefen Gewölbe des Rethemer Burgkellers auch die alte Hamburger Nationalhymne „An der Ecke steiht ‘ n Jung mit‘n Tüdelband“. Jochen Wiegandt, Hamburger Original und Musiker, ist auch ein Komödiant. Ein ehrlicher Mensch, der manchmal auch ein wenig schulmeisterlich daherkommt.

„Ich nenne es Liederatur, was ich mache. Ich möchte das Volkslied auf meine Weise erhalten“, erklärt der Künstler sein Anliegen. Wiegandt ist ein Profi, der mit „handgemachten“ Liedern aus ganz Norddeutschland seine Zuhörer verzauberte. Um die 120 Gäste hatten sich am Sonntagabend im Gewölbe des Burghofs eingefunden, und die begeisterte er mit seinen Anekdoten aus längst vergangener Zeit. Er brachte das Publikum immer wieder zum Lachen, wenn er Seemannsgarn aus Hamburg im historischen Raum neu aufleben ließ.

Gudrun Fischer-Santelmann, für die Kultur im Burghofverein verantwortlich, hatte einen für viele unbekannten, aber ganz hervorragenden Musiker nach Rethem verpflichtet.

Es wurde ganz still im weiten Rund des hohen Burgsaales, als Jochen Wiegandt das Lied von „Min Jehann“ sehr bewegt vortrug. Er hatte es bei der Trauerfeier von Helmut Schmidt gesungen. Ergriffenheit und Erinnerung in diesen Minuten. Aber dann gab es auch wieder herrliche Geschichten vom „Pastor un sien Kauh“, vom „Hamborger Veermaster“, düt und dat ut Hamborg un de ganze Welt. „Ich hätte ihm noch stundenlang zuhören können,“ sagt eine Walsroderin, die nach fast zwei Stunden beeindruckt ist von Wiegandt, ganz viel gelacht hat, vieles Neue erfahren konnte. „Es war einfach gut“.

+ Gudrun Fischer-Santelmann begrüßt den Künstler, den 120 Zuhörer erleben wollten. © Müller

„Aber ich muss ja doch einmal nach Hamburg zurück,“ sagte der sympathische, immer zu Scherzen aufgelegte Komödiant. Und er hat noch eine Bitte an die Rethemer: „Schickt mir doch eure Plattdeutsch-Geschichten, gern für mein neues Programm. Ach ja, und ich möchte gern mal im Walsroder Heidemuseum auftreten.“

Jochen Wiegandt hat an diesem frühen Sonntagabend mit seinem neuen Programm „Hallo Hamburg“ viele kleine Geschichten aus der Seefahrt mitgebracht und mit Seemannsgarn umflochten. Der Ur-„Liederjan“ ist ein außergewöhnlicher Volkssänger, aber auch ein wandelndes Liederlexikon auf zwei Beinen. „Aber kein Schulmeister“, wie er immer wieder betont.

So, wie er in seinem neuen Buch Land, Lieder und Leute miteinander verknüpft, Rätselhaftes und Unbekanntes unter die Lupe nimmt und dabei typisch Hamburgisches aufblitzen lässt, so facettenreich geht es auch in diesem Konzert zu.

Es war ein runder Abend im Burghof, in diesem wunderschönen Ambiente eines kleinen, aber ganz feinen Konzertsaales.

Der Burghofverein kündigt für den 18. Mai ein nächstes Konzert an, dann mit einer irischen Gruppe aus Hamburg.

mü