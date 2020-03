Von Stahlbändern und Würfelfäule

Rethem - Von Fred Raczkowski. Abbruch und Entkernung des historischen Rethemer Rathauses sind offenbar schwieriger als erwartet. „Das Gebäude ist in seiner Geschichte unglaublich oft umgebaut worden, teilweise sehr abenteuerlich“, berichtete Thomas Jäh vom Planungsbüro Niemeyer den Mitgliedern des Bau- und Friedhofsausschusses auf einer Sitzung am Donnerstag im Burghof über den derzeitigen Stand der Arbeiten.

Jäh und sein Team haben sich inzwischen Stück für Stück durch das im Jahre 1792 errichtete Gebäude gearbeitet und dabei immer wieder erschreckende Feststellungen über den baulichen Zustand gemacht. Deckenbalken seien zum Beispiel bei Umbauten über die Jahre immer wieder geflickt worden. Jäh: „Brandschutz war damals offenbar noch kein Thema.“

Große Probleme habe unter anderem auch ein alter, mit Stahlbändern bewehrter Tresor gemacht. Mit Stahl wurde oft auch in anderen Bereichen gearbeitet. Von der Bauweise her habe man so Luftschutzeinrichtungen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gebaut.

Andere Bereiche seien extrem von Würfelfäule befallen: „Das musste alles raus“, erläuterte Jäh, der den Ausschussmitgliedern auch gleich ein paar „Kostproben“ des befallenen Materials mitgebracht hatte.

Insgesamt sei man immer wieder auf „abenteuerliche Dinge“ gestoßen. Jäh: „Kein Wunder, dass sich im Laufe der Jahre alles verformt hat.“ Beim Ausschachten waren zudem mehrere deutlich über 100 Kilo schwere Findlinge und Raseneisensteine entdeckt worden.

Bei den Arbeiten im Untergrund des Rathauses war in den vergangenen Wochen auch ein Spezial-Trupp zur Kampfmittelsanierung im Einsatz. Hintergrund: Bei der Schlacht um den Brückenkopf Rethem im April 1945 war auch der Bereich des an der Aller gelegenen Rathauses Ziel von Luftangriffen. Fliegerbomben könnten somit bis zu fünf Meter tief unter dem Gebäude liegen. Thomas Jäh: „Es gab einen Verdacht, der dann aber nicht bestätigt wurde.“ Dies hätten Magnetresonanz-Untersuchungen bis in diese Tiefe ergeben.

Die zusätzlichen Arbeiten würden die Kosten zwar erhöhen, berichtete Thomas Jäh, er konnte die Ausschussmitglieder aber beruhigen: Da es an anderer Stelle auch Einsparungen gab, beläuft sich der aktuelle Stand der Gesamtkosten auf 2,108 Millionen Euro.

Damit liegt man zurzeit noch unter den veranschlagten Gesamtkosten von 2,140 Millionen Euro. In etwa sechs Wochen sollen die Abbrucharbeiten im Rathaus erledigt sein.