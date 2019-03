Städtebauförderung: Zuschüsse

Rethem – Zwei Bauprojekte in der Rethemer Kernstadt sollen nach dem Votum des Bau- und Umweltausschusses Mittel aus der Städtebauförderung erhalten. Dabei handelt es sich um den von Stephan Besier geplanten Neubau eines zweigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses an der Langen Straße 11 und den von der Egra vorgesehenen Umbau des Ratskellers (die VAZ berichtete).

Das Privatgrundstück an der Langen Straße 11 wurde lange Zeit als Parkfläche genutzt. Für die Baufeldfreimachung soll dem Eigentümer nun eine Unterstützung in Höhe von maximal 18 620 Euro aus dem Städtebauförderprogramm gewährt werden. Aus Sicht der Verwaltung werde die Attraktivität dieses Bereiches mit dem Neubau erhöht, hieß es. Der Neubau soll sechs Wohneinheiten umfassen, im Erdgeschoss ist die Einrichtung eines Cafés geplant.

Eigentümerin des Ratskellers ist die Egra, deren Planung auf eine umfangreiche Sanierung des Objektes hinausläuft. Zunächst soll jedoch ein Modernisierungsgutachten erstellt werden. Damit beauftragt werden soll das Planungsbüro „Das Syndikat“ aus Bruchhausen-Vilsen. Die Kosten in Höhe von 14 959 Euro können ebenfalls durch einen Zuschuss aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. Beide Beschlüsse wurden auf der Sitzung am Donnerstagabend einstimmig gefasst.

Nicht so einmütig verlief die Abstimmung über die seit einigen Jahren diskutierte Einführung eines Baulücken- und Leerstandskatasters für die Stadt Rethem. Hier hatte sich die Verwaltung in einer Stellungnahme nach Abwägung aller Vor- und Nachteile gegen die Einführung ausgesprochen. Verwaltungschef Cort-Brün Voige meinte, es werde angezweifelt, ob der mit der Einführung und Pflege verbundene Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zum mittel- und langfristigen Nutzen stehe.

Dies wollte Ratsherr Christian Sinn jedoch nicht so stehen lassen: „Wir haben dieses Verfahren immer gefordert und halten es für ein wichtiges Instrument.“ Der Ausschuss schloss sich bei einer Gegenstimme dem Vorschlag von Jonas Wussow an, die Beschlussfassung zu vertagen.

In den Bekanntmachungen von Voige ging es unter anderem um die Schulbushaltestelle an der Landestraße 200 in Höhe Perwisch in Rethem-Moor. Um die Sicherheit für die Kinder zu erhöhen, solle hier zunächst ein Zusatzschild „Bushaltestelle“ aufgestellt werden. Voige: „Zudem wird derzeit geprüft, wie an dieser Bushaltestelle kostengünstig eine Beleuchtung installiert werden kann.“ fra