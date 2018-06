Teigwaren von Carsten Poppe erhalten Auszeichnung

Hedern - Geschmack hat Herkunft und Charakter. Zum neunten Mal zeichnete der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil Dienstagabend herausragende Lebensmittel von Herstellern aus dem ganzen Land aus. 53 Lebensmittelhersteller erhielten Urkunden für eines oder mehrere ihrer Produkte. Diese dürfen ab sofort das Label „Kulinarischer Botschafter Niedersachsen 2018“ tragen. Unter den Preisträgern ist Carsten Poppe aus Frankenfeld.

„Die Auszeichnung steht für die herausragende Vielfalt regionaltypischer Spezialitäten und für Genuss aus unserem Land“, sagte Weil vor gut 250 Unternehmern und Gästen der feierlichen Prämierungsveranstaltung in Hannover. Insgesamt vergab er die Auszeichnung an 67 Produkte.

Der Hof Poppe hat das Label für seine „Allerei Spiralen Dinkel“ bekommen. Hiermit wurde zum zweiten Mal ein Nudelprodukt Poppes ausgewählt. 2016 hatte er die Auszeichnung für die Eiernudeln „Allerlei Sputnik“ erhalten. Für die Herstellung verwendet Poppe Eier von den eigenen Hühnern und stellt die Teigwaren auf dem Hof der Familie her.

Aus dem Heidekreis wurde zudem das Unternehmen Ernst Dehning aus Schneverdingen für seinen Moorschinken ausgezeichnet.

Auf einem „Marktplatz der Kulinarischen Botschafter“ stellten die Unternehmen ihr Produktsortiment anschließend Branchenvertretern aus dem Lebensmitteleinzelhandel, führenden Gastronomen, Wirtschaftsförderern und Touristikern vor. „Wir wollen Lebensmittel auszeichnen, die im besten Sinne regionale Botschafter für die niedersächsische Lebensmittelwirtschaft sind“, sagte Dr. Christian Schmidt, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft, die den Wettbewerb „Kulinarisches Niedersachsen“ seit 2010 jährlich ausschreibt.

„Alle Kulinarischen Botschafter sind Lebensmittel, die sensorisch, das heißt in Geschmack, Aussehen, Geruch und Haptik, deutlich überdurchschnittlich in der jeweiligen Produktkategorie bewertet wurden. Sie müssen meisterlich in kompromissloser Qualität hergestellt werden und dürfen keine schönenden oder verbilligenden Zusatzstoffe, Hilfs-. oder Füllstoffe enthalten“, so die Pressemitteilung. Weitere Auswahlkriterien sind die Produktidee und eine authentische, transparente Produkt- und Unternehmensgeschichte. Außerdem müssen die wesentlichen namens- und geschmacksgebenden Inhaltsstoffe so weit möglich aus Niedersachsen stammen und die Produkte müssen im Land hergestellt werden. Beworben hatten sich 95 Unternehmen mit 170 Produkten.