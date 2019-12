Mit Axt in die Spielhalle

Bedrohungslage: Spezialkräfte nehmen Täter in Buchholz (Aller) fest

+ SEK-Kräfte klärten die Situation beim Zugriff in der Spielhalle. Foto: dpa

Heidekreis – Eine Bedrohungslage in Buchholz (Aller) meldete die Polizeiinspektion Heidekreis am Sonnabend in der Mittagszeit. Spezialkräfte der Polizei hatten die Situation aber schnell geklärt und konnten am Nachmittag einen 29-Jährigen festnehmen, nachdem er mehrere Menschen in einer Spielhalle bedroht hatte.