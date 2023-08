Spiel und Spaß schon für die Kleinsten: SV Viktoria Rethem lädt zum Sporttag ein

Teilen

Ob Zielschießen per Wasserstrahl oder das Einfangen eines rollenden Reifens – der Sporttag hält viele Herausforderungen bereit. © Bätje

Im vergangenen Jahr veranstaltete der SV Viktoria Rethem einen Sporttag nicht nur für Kinder aus dem Verein, jedermann konnte mitmachen. Der bunte Nachmittag brachte dem Verein viel Beachtung und großes Lob ein. Was liegt also näher als ein erneuter Versuch.

Rethem - Stattfinden soll die Veranstaltung auf dem Sportplatz am Londypark am Sonnabend, 26. August, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr. Die Verantwortlichen sind gespannt, ob alles klappt, denn es gibt einen gravierenden Unterschied zum vergangenen Jahr. Der Sporttag fand 2022 in den Sommerferien statt, die sind am 26. bereits seit mehr als einer Woche vorbei. Das kann sich positiv, aber auch negativ auswirken.

Positiv, weil viele Eltern mit ihren Kindern im letzten Jahr noch im Urlaub waren, und negativ weil man nicht weiß, inwieweit die Eltern durch ihren Job gebunden sind und überhaupt kommen können. Und gerade die Väter und Mütter sind als Begleiter für ihre Kids erwünscht, damit die sich nicht allzu verloren vorkommen und Unterstützung finden. Es gilt, einmal einen Parcours zu durchlaufen mit verschiedenen Stationen, die Geschicklichkeit, Ausdauer und auch Schnelligkeit erfordern.

Ballprellen und ein kurzer Dauerlauf sind ebenso im Programm wie die Herausforderung, einen rollenden Reifen abzufangen, ehe er umkippt. Joachim Rose hat Aufgaben für angehende Tenniscracks parat, auch die Badminton-Abteilung hat sich etwas einfallen lassen, Fußball- Darts war im vergangenen Jahr ein großer Renner und soll daher wieder angeboten werden,

Mit Laufkarte von Station zu Station

Leentje und Stefanie Heuer haben sich wieder muntere Spiele einfallen lassen, Dosenwerfen kommt auch immer gut an, Rethems Jugendfeuerwehr unter Leitung von Nadine Scheuerle macht mit. Bei diesen Übungen ist vor allem an die Jüngeren im Grundschulalter oder sogar noch davor gedacht. Im vergangenen Jahr konnten die Kleinsten gerade mal gehen. Da müssen dann Mama oder Papa mit einspringen. Alle sind willkommen. Eine Hüpfburg darf natürlich auch nicht fehlen.

Jedes Kind, das teilnehmen möchte, bekommt eine Laufkarte, auf der vermerkt wird, welche Station es bereits erfolgreich absolviert hat. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Im vergangenen Jahr waren Nudeln mit roter Soße der große Renner und zum Schluss ein Eis, für das Holger Rüpke, Chef des Gasthofes zur Linde, verantwortlich zeichnete. Die Organisatoren hoffen, dass er sich auch diesmal nicht lumpen lässt.

Preise werden zum Schluss auch noch ausgelost. Und danach hat das Orga-Team die Gelegenheit, alle viere von sich zu strecken, zu relaxen und sich zu stärken, bevor es ans Aufräumen geht. Im vergangenen Jahr waren es übrigens fast 200 Kids, die über den Platz tobten und alles ganz toll fanden. Der SV Viktoria Rethem hofft, dass es in diesem Jahr ähnlich sein wird.