Der Spargel wartet nicht

Kirchwahlingen - Von Reike Raczkowski. Steffen Meyer schlägt die Folie zurück. Und tatsächlich, da lugen schon die ersten Spargelköpfe aus der Erde. „Jetzt sind es nur einige wenige. Aber am Wochenende wird es richtig losgehen.“ Vorfreude auf die Saison ist beim jungen Landwirt aber nicht zu spüren. Er ist angespannt. 60 bis 70 Mitarbeiter bräuchte er, um die Ernte wie gewohnt einzubringen. Aber nur 12 sind gekommen. Und das ist nur ein Problem von vielen, die die Corona-Krise für den Landwirt mit sich bringt.

Meyer hat den Familienbetrieb in Kirchwahlingen vor drei Jahren übernommen. „Wir sind jetzt die vierte Generation, die Spargel anbaut. Und die zweite Generation, die davon leben muss.“ Zwar hat der Hof noch andere Standbeine: Neben dem Getreideanbau hat Steffen Meyer in den vergangenen Jahren immer mal wieder ungewöhnliche Ideen realisiert. So war Norddeutschlands erster Süßkartoffelanbauer mutig genug, auch Wassermelonen ins Portfolio aufzunehmen. In diesem Jahr hätte Meyer es gerne mit Erdnüssen versucht. Ob es angesichts der Corona-Krise dazu kommt, muss sich zeigen. Bei aller Experimentierfreude: Der Spargel ist Meyers Hauptkultur. „Wir Landwirte haben wegen der Trockenheit zwei schwere Jahre hinter uns. Wir haben gehofft, dass wir in 2020 mal etwas durchatmen können.“ Und dann kam Corona – und an Entspannung war nicht zu denken.

Hauptkunde ist die Gastronomie

20 Prozent des Kirchwahlinger Spargels wird über Direktvermarktung an den Kunden gebracht, also zum Beispiel im eigenen Hofladen und an Wochenmarktständen. 10 Prozent gehen an Zwischenhändler. 70 Prozent verkauft Meyer normalerweise an die Gastronomie. „Darauf hatten wir uns spezialisiert. Wir verkaufen an Seminar- und Tagungshotels, an Lufthansa, Airbus...“ Was das in der aktuellen Situation bedeutet, ist klar. „Wir werden umschwenken müssen.“

Schnell wurde eine Online-Vermarktung realisiert. Mit „Heidjeria“ hat Meyer einen Kooperationspartner gefunden, über den sich die Kunden das Gemüse direkt nach Hause liefern lassen können. Und wer bisher die Produkte im Hofladen in Kirchwahlingen gekauft hat, kann das weiterhin: wie gewohnt bis zum 24. Juni zu den üblichen Öffnungszeiten.

Neben den zu erwartenden Absatzeinbrüchen steht Meyer jetzt aber vor einem wirklich drängenden Problem. Wer soll den Spargel aus der Erde holen? „Es ist in den vergangenen Jahren ohnehin schwieriger geworden, Erntehelfer zu finden“, berichtet der Landwirt. Als Gründe nennt er eine Verlagerung des Anbaus in den Osten, nach Rumänien und Polen. „Die Arbeiter haben in ihren Heimatländern jetzt teilweise schon die Möglichkeit, für einen recht attraktiven Lohn Spargel zu stechen.“ Auch habe sich politisch in diesen Ländern einiges verändert, so gebe es zum Beispiel in Polen bessere finanzielle Unterstützung für Familien mit Kindern. Deswegen habe Meyer verstärkt Anstrengungen unternommen, Mitarbeiter zu werben. Das habe auch ganz gut geklappt. „Aber nun war doch alles umsonst“, sagt Meyer.

Schnell habe sich wegen des Virus eine erhebliche Unsicherheit unter den potenziellen Erntehelfern ausgebreitet. Zwar waren die Polen von einem Einreiseverbot zu keinem Zeitpunkt betroffen. Aber viele hätten Angst gehabt, nach der Saison nicht nach Hause zurückkehren zu können oder in Quarantäne zu müssen. Auch Falschinformationen im Internet hätten die Polen verunsichert. Die meisten blieben zu Hause.

30 Prozent von Meyers Helfern kommen aus Rumänien. Die waren tatsächlich vom Einreiseverbot betroffen und wurden teilweise an den Grenzen abgewiesen. Die aktuelle Aufhebung des Einreiseverbotes werde laut Meyer kaum für Entspannung sorgen. Die Auflagen seien zu hoch und die 40 000 Saisonkräfte, die nun einreisen dürften, seien gemessen am Bedarf „höchstens ein Tropfen auf dem heißen Stein“.

Die zwölf Erntehelfer, die sich tatsächlich auf seinem Hof eingefunden haben, seien größtenteils langjährige Mitarbeiter, die sich bereits vor den Reisebeschränkungen in Deutschland befunden hätten. „Die wissen, dass wir schon lange vor Corona extrem hohe Hygienestandards im Betrieb hatten, die wir jetzt sogar noch ausgeweitet haben.“ Die Wohnräume der Erntehelfer seien gut ausgestattet. Ein erhöhtes Risiko, sich dort anzustecken, bestehe nicht. „Wir waren ja immer, ohne angeben zu wollen, so etwas wie ein Musterbetrieb mit einer gläsernen Produktion.“

Auf dem Hof zeigt Meyer in Richtung der Sitzgelegenheiten. „Wäre das jetzt ein normales Jahr, hätten wir hier bereits eine Spielecke für Kinder aufgebaut, würden dort jetzt vielleicht Gäste sitzen und Kuchen essen.“ Doch die Bänke sind leer, es darf niemand bewirtet werden.

In der Produktionshalle ist dagegen schon mehr los. An Traktoren wird geschraubt und die Spargelsortiermaschine wird gewartet. Noch läuft sie nicht auf Hochtouren. „Das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm“, sagt Meyer und zuckt die Schultern, weil ihm einfällt, dass der Sturm in diesem Jahr wohl eher eine Brise sein wird.

Natürlich haben die Meyers bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, damit die Ernte auch eingebracht werden kann, falls sich die Helfersituation nicht entspannt. „Zum einen fangen wir jetzt so langsam an, die Folientunnel abzubauen“, erklärt der Spargelbauer. Das sorge erstens dafür, dass das Gemüse nicht so schnell wächst. Zum anderen erleichtere es die Arbeit der Spargelstecher. „Wir sind außerdem technisch so ausgestattet, dass wir im Notfall auch maschinell ernten könnten“, sagt Meyer. Aber am liebsten würde er das vermeiden und auf traditionelle Weise den Spargel aus der Erde holen.

Freiwillige melden sich

„Wir Spargelbauern befinden uns ohne Frage in einer existenziellen Krise. Die aktuelle Situation wird den Markt ganz sicher bereinigen“, glaubt Meyer. Aber es gebe auch Entwicklungen, die Hoffnung machten. „Heute Morgen waren die ersten freiwilligen Helfer bei uns auf dem Hof und hatten ihren Probetag.“ Er könne es selber nicht so recht glauben, aber über die Internetplattform www.daslandhilft.de haben sich tatsächlich Menschen gemeldet, die unterstützen wollen: bei der Ernte, in der Verarbeitung und im Verkauf. „Das sind ganz unterschiedliche Leute, Studenten und Schüler, aber auch Kurzarbeiter und Gastronomen, denen von jetzt auf gleich alles weggebrochen ist. Die sind wirklich gekommen und haben gemerkt, dass das hier schwere Arbeit ist. Aber die wollen das jetzt durchziehen, weil sie nicht auf dem Sofa sitzen wollen.“ Das habe ihn sehr gefreut.

Außerdem hätten sich viele Menschen bei seiner Familie gemeldet. Um zu fragen, wie sie den Betrieb unterstützen können. Oder, um Mut zuzusprechen. „Es ist eine Welle der Solidarität zu spüren. Das ist irgendwie herzergreifend. Ich habe auf einmal das Gefühl, dass es da draußen doch ziemlich viele Leute gibt, die die Rolle der Landwirtschaft verstanden haben.“ In den vergangenen Jahren habe er da so seine Zweifel gehabt. „Auf einmal spüre ich so etwas wie eine echte Wertschätzung. Für unsere Arbeit und für unsere Produkte.“ In dieser Zeit der Sorgen sei das besonders schön. „Das stimmt mich optimistisch. Es ist wie ein Lichtfunken am Ende eines dunklen Tunnels.“