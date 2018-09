Späten Haushalt verabschiedet

Rethem - Bei drei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen verabschiedete der Samtgemeinderat Rethem am Donnerstag den Haushalt für das bereits weit vorangeschrittene Jahr 2018.

„Fakt ist, wir weisen ein Defizit aus“, sagte Torsten Gudehus, CDU-Fraktionsvorsitzender. Grund sei nicht zuletzt die vorübergehende Untebringung der Verwaltung während der Rathaus-Sanierung. „Unter welches Motto wollen wir die nächsten Jahre stellen?“, fragte er, und schlug „Packen wir’s an“ vor. Sie hätten den Rathausumbau zu stemmen. „Ich möchte mich darüber freuen können.“ Gudehus mahnte allerdings, die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Investitionen im Blick zu behalten. „Die Höhe des Defizits in 2018 wird eine Ausnahme sein.“ Die Zahlen sprächen für sich.

SPD-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Leseberg ging ebenfalls auf den Fehlbedarf in Höhe von 519 000 Euro im Haushalt ein. Mit einer vernünftigen Unterhaltung des Rathauses wäre eine Zwischenlösung für die Verwaltung nicht nötig gewesen, sagte er. Grundsätzlich sei es problematisch, dass die Samtgemeinde nicht in der Lage sei, alte Fehlbeträge abzubauen. „Eine mögliche Anpassung der Samtgemeinde-Umlage kann nicht die Lösung sein.“ Außer der Rathaus-Sanierung seien jedoch keine nennenswerten Investitionen vorgesehen. „Wir müssen ernsthaft über Strukturveränderungen nachdenken.“

Gert Jastremski, SPD, äußerte Kritik. Er stellte in Frage, ob die Mitgliedsgemeinden die Leistungen erhielten, die sie bezahlten. Trotz aller Mühe sei es nicht möglich, den Haushalt auszugleichen. Dazu komme, dass sie das Rathaus umbauten und schon jetzt nicht damit zufrieden seien. „Wir müssen immer wieder gucken, ob wir es anders machen können.“ Auch er forderte die Überprüfung der Strukturen. „Es ist nicht möglich, dass 4 350 Einwohner diesen Apparat alleine unterhalten.“

Eine Enthaltung gab es bei der Zustimmung zum Beitritt beim „Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis“, das der derzeitige Leiter der Energieagentur Heidekreis, Dominique Diederich im Ausschuss ausführlich vorgestellt hatte (wir berichteten).

Einstimmig fielen die Entscheidungen für die Erneuerung der Einfriedung am Friedhof Bosse mit einer Buchenhecke und für die Erschließung eines Urnenrasenreihegrabfeldes auf dem Friedhof in Rethem. Verwaltungschef Cort-Brün Voige kündigte an, eine Vorlage vorzubereiten, in der Raum für Doppelrasenreihegräber geschaffen wird. Dann könnten beispielsweise Ehepaare nebeneinanderliegende Flächen erwerben, die aber auch nur zusammen zurückgegeben werden könnten.

sal