Soziale Fragen international lösen

Bomlitz – Sie ist eine Frau der klaren Worte, weiß, wo es hingehen soll mit ihrer Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und ihren vielen Mitgliedern. „Wir müssen starke Signale setzen, auch in Europa“, unterstricht Petra Reinbold-Knape. Mitglied des Hauptvorstandes, in ihrer engagierten Rede gestern vor dem Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz.

Bereits zum 12. Mal hatte die IG BCE, Ortsgruppe Hohe Heide, die Kundgebung zum Tag der Arbeit für den DGB ausgerichtet. Und es war schon fast traditionell, dass wieder ein Hauptvorstandsmitglied die Ansprache hielt.

Reinbold-Knape rief zu einer starken Beteiligung bei den Europawahlen am 26. Mai auf und dazu, sich deutlich gegen Rechtsopportunisten abzugrenzen. „Europa ist gut für uns alle, auch wenn es noch viele Probleme zu lösen gibt“, sagte sie und nannte die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und die Flüchtlingsfrage als Beispiele. „Gerade wir Gewerkschafter sind aufgerufen, unseren Beitrag zu einem geeinten Europa zu leisten.“ Viel Beifall gab es für die Referentin und manches Zunicken aus den Reihen der Besucher.

Viele soziale Fragen seien auch europäisch zu lösen, so die Begrenzung der Wochenarbeitszeit, der Anspruch auf Ruhezeiten, bezahlter Urlaub, Sozialversicherung, Arbeits- und Sicherheitsschutz, Tarif- oder Mindestlohn, also eine Reihe von Bausteinen, die selbstverständlich sein sollten, aber immer wieder aufs Neue erkämpft und verteidigt werden müssten.

Es gehe auch darum, faire Bedingungen für alle in Europa tätigen Unternehmen zu schaffen. Staatliche Subventionen dürften nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Gewinne sollen dort versteuert werden, wo sie anfallen, und nicht durch dubiose Verrechnungen von Verlusten in anderen Staaten am Fiskus vorbei geführt werden. Umwelt- und Klimaschutz, einheitliche Normen und Standards, europäische Betriebsräte und vieles andere mehr sind weitere Themen der Mairede. Deshalb sollte jeder, der für ein soziales Europa eintrete, am 26. Mai zur Wahl gehen.

Die Gewerkschafterin machte auch der Bomlitzer Ortsgruppe Mut, bei den aktuellen Diskussionen um die Betriebsräte in Bomlitz Durchsetzungskraft zu zeigen. „Wir müssen die Belange unserer Mitglieder in allen Bereichen vertreten.“

Nach der Mairede gab es ein großes Familienfest mit Live-Musik von Smile, Erbsensuppe, Bratwurst, einem großen Kuchenbuffet, Maibowle und einem Quiz, bei dem es wieder attraktive Preise zu gewinnen gab. Es wurde um Spenden gebeten und gesammelt für den ambulanten Hospizdienst, die „Grünen Damen“ und die Palliativstation am Heidekreisklinikum. Die Freiwillige Feuerwehr Bomlitz zog den Maikranz auf. mü