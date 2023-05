Oldtimer in Rethem: Sie rollen und rollen

Teilen

Platz ist in der kleinsten Hütte. Werner Weber und Henning Lübbehüsen machen es sich im Zweisitzer gemütlich. © Bätje

Das großes Oldtimertreffen in Rethem lockte am Himmelfahrtstag wieder Tausende von Besucher in den Londypark.

Rethem – Die Anfänge des Rethemer Oldtimertreffs gehen zurück bis ins Jahr 1981. Damals ähnelte die Veranstaltung mehr einer „Ausfahrt“ und erst sei 1989 wurde im Zwei-Jahres-Rhythmus ein richtiger „Treff“ ins Leben gerufen.

Das klappte so gut, dass man 2005 dazu überging, jährlich einzuladen. Es entwickelte sich eine Zusammenkunft, die für Oldtimer-Liebhaber zu einem echten Muss geworden ist und inzwischen nostalgische Züge angenommen hat.

Nicht nur über 1 000 Besitzer „alter Mühlen“ pilgern deshalb an Himmelfahrt zum Rethemer Londypark, noch mehr Zuschauer finden ihren Weg zum Gelände um den Burghof. Willkommen sind Oldies, die mindestens 30 Jahre auf dem Buckel haben oder in der jüngeren Kategorie 20.

Einweisen dauert fast zwei Stunden

Nun zum diesjährigen Oldtimer Treff: Sie rollten und rollten und rollten. Fast zwei Stunden lang traf ein Fahrzeug nach dem anderen am Burghofgelände ein und wurde von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern auf die tiefliegende Wiese vor dem alten Gemäuer oder auch direkt in den Londypark umgeleitet. Aber auch dort wurde es bald zu eng.

Rund um die Bockwindmühle musste man sich die Fläche mit den gastronomischen Betrieben teilen. Hier brutzelten die Würstchen, es gab Fischbrötchen, der Eismann hatte mächtig zu tun, Popcorn war ebenfalls ein Renner, ebenso wie Crêpes. Abgesehen davon reichten die Parkmöglichkeiten bis hin zur Skateranlage an der Sporthalle.

Auch rund um die Bockwindmühle waren Oldtimer abgestellt. Sie ließen die Herzen von Ford-Fans höherschlagen. © Bätje

Die Oldtimer kamen vor allem aus der näheren Umgebung: aus den Kreisen Verden, Nienburg, Celle, dem Heidekreis und sehr viele auch aus dem Landkreis Diepholz. Einige hatten aber auch eine längere Anreise hinter sich, kamen aus dem Harz, aus Sachsen-Anhalt oder Hannover und Bremen.

Die zur Schau gestellten Fahrzeuge waren unterschiedlicher Art, was ihr Alter und Fabrikat betrifft. So waren sehr viele Mercedesse dabei, auch Opel hat eine große Fangemeinde, vor allem deren Manta, dem ein gesondertes Eckchen vorbehalten war.

Auch Opel baute einst kurvenreiche Modelle, die keinen Test im Windkanal bestehen würden. © Bätje

Besonders die großen amerikanischen Schlitten erregten viel Bewunderung. Ob Chevrolet, Dodge, Chrysler oder Cadillac, manche dieser Fahrzeuge glichen von der Größe her fast einem Wohnmobil, eine ganze Familie hätte darin wohnen können. Borgward, ein betagter Peugeot oder ein 73-jähriger Mercedes Benz kamen fast schon antik daher.

Die Besucherzahl fluktuierte, es war ein Kommen und Gehen und daher kaum festzulegen, wie viele Besucher am Himmelfahrtstag durch den Londypark flanierten. Es waren aber sicher Tausende. In weiser Voraussicht hatten die Organisatoren schon vor der Allerbrücke eine große Weide zu Parkplätzen umfunktioniert. Wer im Ortskern parken wollte, musste einen längeren Anlaufweg in Kauf nehmen, denn in Burghofnähe reihte sich ein Fahrzeug an das andere. Die Organisatoren hatten jedenfalls eine Meisterleistung vollbracht, doch dank zahlreicher ehrenamtlicher Helfer klappte alles wie am Schnürchen. Man muss sagen, zurzeit ist in der Allerstadt richtig was los.