Seine Majestät Werner Finke

RetHem-Moor - Ihr Schützenfest feiern die Rethem-Moorer zwar erst am kommenden Wochende. Wer Schützenkönig ist, steht aber schon fest: Aus dem spannenden Umschießen ging Werner Finke als Sieger hervor.

Erster Ritter wurde sein Sohn Oliver Finke und zweiter Ritter Gerhard Panning. Antonia Lodzig errang den Titel der Jugendkönigin, ihr zur Seite steht Luisa Reinecke.

Die Enkelin des Schützenkönigs, Milli Truffel, holte sich den Titel der Kinderkönigin vor Hanna Reinecke und Elias Panning. Das Königsschießen verlief dank der guten Organisation durch Schießsportleiter Markus Schünemann, dessen Stellvertreter Torben Truffel und der Jugendschießsportleiterin Sarah Deiders reibungslos.

Am Freitag, 5. Mai, läutet ab 20 Uhr der traditionelle Beatabend das Schützenfest ein. Im Zelt am Moorer Vereinshus will DJ Arne dem Publikum ordentlich einheizen. statt. Der Eintritt ist frei.

Das Schützenfest feiern die „Möörschen“ am Sonnabend, 6. Mai. Das Programm startet um 11.15 Uhr mit der Proklamation der neuen Majestäten. Außerdem steht eine Reihe von Ehrungen für 15-, 25-, 40- und 50-jährige Mitgliedschaft an, die von einer Abordnung des Kreisschützenverbandes vorgenommen werden.

Fest am nächsten Wochenende

Um 12 Uhr folgt das gemeinsame Mittagessen. Danach macht sich der Schützenzug auf zur Kinderkönigin Milli Truffel, um an ihrem Zuhause die Kinderscheibe anzunageln. Anschließend geht es zu König Werner Finke zum Anbringen der Königsscheibe. Nach dem Scheibenannageln, das der Fanfarenzug und der Spielmannszug Rethem begleiten, geht es zurück zum Festzelt. Dort gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Bei Musik, Tanz und Klönschnack wird ausgiebig gefeiert.